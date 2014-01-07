چهارمين جشنواره استاني خاطره نويسي دفاع مقدس در همدان برگزار مي شود

جعفر زمرديان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دفاع مقدس برگ زريني از تاريخ گرانسنگ انقلاب اسلامي ايران است كه با اين وصف تبيين ابعاد مختلف آن و تشريح زواياي تحقق اين مقطع سترگ همواره بايد مورد توجه و تاكيد باشد.

مديركل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان همدان با اشاره به راه هاي مختلف انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جديد ابراز داشت: در اين راستا بيان خاطرات توسط رزمندگاني كه آن دوران را لمس كرده و در جبهه هاي حق عليه باطل حضوري منسجم داشته اند امري شايان توجه و بي بديل است چرا كه از جذابيت خاصي براي قشر نوجوان و جوان جامعه برخوردار است.

وي عنوان كرد: در راستاي جمع آوري خاطرات مختلف و ارزشي رزمندگان دوران دفاع مقدس بحث برگزاري مسابقات و جشنواره هاي خاطره نويسي در سال هاي اخير قوت بيش از پيش گرفته كه در اين راستا جشنواره خاطره نويسي دفاع مقدس همدان نيز به صورت استاني مورد توجه قرار گرفته است.

زمرديان با بيان اينكه امسال چهامين دوره اين جشنواره در استان همدان برگزار خواهد شد از انتشار فراخوان آن خبر داد و گفت: انتشار اين فراخوان در راستاي جمع آوري آثار علاقمندان براي حضور در اين جشنواره است كه مهلت نهايي ارسال آثار 12 بهمن امسال است.

مديركل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان همدان با اشاره به موضوعات جشنواره خاطره نويسي در استان همدان اظهار داشت: امسال هفت موضوع خاطرات كردستان، خاطرات رزمندگان، خاطرات مربئط به نقش اقشار تاثيرگذار، خاطرات شهدا، جانبازان، آزاديگان و خانواده ايثارگران، بمباران شهرها، خاطرات مربوط به اعزام به جبهه، صحنه هاي نبرد، ايثار، شجاعت، شهادت، معنويت و شوخ طبعي و خاطرات فرماندهان مورد توجه است.

وي در پايان سخنانش اضافه كرد نفرات اول برگزيده اين جشنواره هشت ميليون ريال، نفرات دوم مبلغ پنج ميليون ريال و نفرات سوم سه ميليون ريال دريفات خواهند كرد و شايستگان تقدير نيز هشت ميليون ريال دريافت خواهند كرد.