۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۰۵

کورانی فرد تاکید کرد؛

ضرورت مدیریت مبتنی بر هدف در حوزه توسعه دفاتر پیشخوان دولت در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان بر ضرورت مدیریت مبتنی بر هدف در حوزه توسعه دفاتر پیشخوان در لرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فرد صبح سه شنبه در جلسه دفاتر پیشخوان لرستان با بیان اینکه هدف و فلسفه ایجاد همه سازمانها و دستگاههای عریض و طویل خدمت به مردم است، اظهار داشت: باید همه به دنبال ایجاد رفاه و آسایش برای مردم در بخشهای مختلف باشیم.

وی با بیان اینکه دسترسی مردم به خدمات مختلف باید با کمترین هزینه بوده و این فرآیند از سوی متولیان تسهیل شود، افزود: در زمینه ارائه خدمات، مردم محق و مسئولان مکلف هستند.

کورانی فرد با تاکید بر اینکه مسئولیت هایی که به ما محول شده فرصتی برای ارائه خدمت به مردم است، یادآور شد: هر کدام از مسئولان باید از فرصتی که در اختیار آنها گذاشته شده نهایت استفاده را ببرند چرا که فرصت ها گذرا است و مسئولان طی فرصت خدمت خود مورد قضاوت قرار می گیرند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر نقش دفاتر پیشخوان در تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیان داشت: مطابق ماده 38 قانون خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم توسعه و آئین نامه های ابلاغی از سوی دولت باید در مسیر توسعه این دفاتر و ارائه خدمات از این طریق حرکت کنیم.

کورانی فرد با بیان اینکه بخشی از مشکلات دفاتر پیشخوان دولت کشوری است، بیان داشت: در حال حاضر در زمینه ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت نسبت به برنامه عقب هستیم و این طرح همچنان یک طرح نوپا است.

وی با بیان اینکه مشکلات مربوط به این حوزه به تدریج مورد طرح، بررسی و رفع قرار می گیرد، عنوان کرد: تلاش خواهیم کرد که بخش خصوصی فعال در حوزه دفاتر پیشخوان را تقویت کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای رسیدن به یک برنامه مشترک میان بخش خصوصی و دولتی در این زمینه، عنوان کرد: در این بخش به دنبال مدیریت مبتنی بر هدف برای دستیابی به انتظارات هستیم.

کورانی فرد بر ضرورت برگزاری منظم جلسات این کارگروه تاکید کرد و بیان داشت: فضای جلسه دفاتر پیشخوان باید به سمت یک جلسه کارشناسی و بحث و گفتگو باشد تا بتوانیم روند را در این زمینه در مدار توفیق قرار دهیم.

