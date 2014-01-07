سناریوی مرگبار زوج جنایتکار برای انتقام از افسر پلیس آگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده حسین متهم است در تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال گذشته با طرح توطئه ای و برای انتقام جویی افسر اداره آگاهی را به قتل رسانده. مرد جنایتکار برای اجرای نقشه اش از همسرش خواسته بود با مامور پلیس طرح دوستی ریخته و او را به خانه اش دعوت کند سپس با همدستی همسرش به نام رقیه و یکی از دوستانش به نام بهرام سناریوی این جنایت را اجرا کرد.

صبح روز سه شنبه جلسه محاکمه متهمان در شعبه 71 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه اولیای م مقتول برای عاملان جنایت تقاضای مجازات قانونی کردند. سپس همسر مقتول در جایگاه قرار گرفت و گفت: 28 اردیبهشت حدود ساعت 10 شب همسرم برای انجام ماموریتی از خانه خارج شد و دیگر باز نگشت. چند ساعت بعد نیز تلفن همراهش از دسترس خارج شد. سپس رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به حسین از او خواست در جایگاه قرار بگیرد که متهم با قبول اتهاماتش گفت: مدتی بود مقتول به صورت پیامکی برای همسرم ایجاد مزاحمت می کرد. من هم شب حادثه از همسرم خواستم مقتول به نام میثم را به خانه دعوت کند. زمانی که مامور پلیس وارد خانه شد به تصور اینکه مسلح است به طرفش حمله کردم و با هم درگیر شدیم. با یک چوبدستی که در دستانم بود چند ضربه به سرش زدم بعد هم از او فیلم گرفه و وقتی حالش بد شد پیکر نیمه جانش را داخل خودرویش قرار داده و در یک جاده فرعی رها کردم.

رئیس دادگاه: اگر مقتول مزاحم همسرت می شد چرا علیه او شکایتی را مطرح نکردی؟

متهم به قتل: در این رابطه به دادسرا و پلیس مراجعه کردم اما به من گفتند پیامک مدرک نیست و باید در این رابطه مدرکی ارایه دهی.

رئیس دادگاه: همسرت در بازجویی ها مدعی شد به دلیل این که یک بار از سوی مقتول دستگیر شده بودی از وی کینه داشته و به همین خاطر همسرت را مجبور کردی تا از طریق پیامک مقتول را به بهانه شام به خانه تان دعوت کند بعد هم با همدستی دوستت مامور پلیس را به قتل رسانده ای دوستت نیز در بازجوییها تاکید کرده که برای انتقام جویی اقدام به این کار کرده بودی.

متهم به قتل: من قصد کشتن مقتول را نداشتم و فقط می خواستم دست و پای او را ببندم و از حضورش در خانه ام فیلم بگیرم.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکلم به تنهایی نمی توانسته مرتکب این قتل شده باشد و در حال حاضر با فردین بازی همه تقصیر را به گردن گرفته است. فقط در این جا یک سوال مطرح است که ساعت 11 شب مقتول در خانه رقیه چکار می کرده است؟

رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به بهرام از او خواست در برابر اتهام معاونت در قتل از خود دفاع کند.

بهرام نیز با رد اتهامش گفت: شب حادثه قصد داشتم به روستای خودمان بروم اما ماشینی به سمت روستایمان نمی رفت به همین خاطر به خانه حسین رفتم تا صبح راهی روستایمان شوم. آن شب حسین به من گفت که مامور پلیس مزاحم همسرش شده و قصد دارد از حضور او در خانه شان فیلم بگیرد. وقتی مقتول وارد خانه شد قصد داشتیم از او فیلم بگیریم که با حسین درگیر شد. حسین نیز با چوب چند ضربه به سر او زد. من فقط تماشاگر این صحنه بودم و هیچ دخالتی در قتل نداشتم.

آخرین متهمی که در جایگاه قرار گرفت رقیه 29 ساله بود که با تکذیب اعترافات قبلی خود گفت: شوهرم به من بدبین بود و به همین خاطر از هم طلاق گرفتیم اما پس از چند روز به خاطر بچه هایمان دوباره به خانه باز گشتم. مقتول مسئول پرونده همسرم بود و در مسیر طلاق به من کمک می کرد. شوهرم وقتی متوجه ارتباط تلفنی من و مقتول شد خواست که مامور پلیس را به خانه دعوت کند من هم این کار را انجام دادم و شوهرم میثم را با ضربه های چوب به قتل رساند.

پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکلای شان قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.