واکنش باهنر به سفر جک استراو به تهران/ مواظبت شود تا کار غیرعرف در میدان دیپلماتیک صورت نگیرد

محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر جک استروا به ایران و در پاسخ به این سوال که آیا دعوت از نماینده مجلس عوام انگلیس از سوی دولت بوده است یا مجلس اظهارداشت: رئیس گروه دوستی مجلس از وی برای سفر به تهران دعوت کرده است.

وی با اشاره به مشکلاتی که در جریان سفر هیات دیپلماتیک اروپایی به وجود آمد، ادامه داد: قاعدتا باید دقت بیشتری شود که سوءاستفاده هایی از این سفر صورت نگیرد؛ چراکه جک استراو به فکر منافعش و استفاده از این سفر خواهد بود تا اینکه به فکر منافع ما باشد؛ لذا باید مواظبت کرد تا کارهای غیر عرفی و غیر منطقی حتی در میدان دیپلماتیک اتفاق نیفتد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئولیت ها در نظام مشخص است و هر دستگاهی باید به درستی آنرا انجام دهد، گفت: ویزای ورود مهمانان خارجی را وزارت خارجه می دهد و مجلس نمی تواند به کسی ویزا دهد لذا مجلس به وزارت خارجه پیشنهاد می کند که ما از این اشخاص دعوت کرده ایم و شما ویزا بدهید.

وی با اشاره به سفرهای خارجی اش ادامه داد: از من به عنوان یک مقام رسمی برای سفر به خیلی از کشورهای خارجی دعوت می شود و معمولا دعوتنامه ها از سوی وزارت خارجه به دست ما می رسد و همراه با این دعوتنامه ها وزارت خارجه نظر کارشناسی خود را می فرستد و توصیه می کند که به آن کشور سفر بکنیم و یا نفی می کند.

باهنر یاداورد شد: البته گاهی اوقات هم ممکن است وزارت خارجه بگوید که ما این سفر را توصیه نمی کنیم اما تشخیص بدهم که باید به آن کشور بروم؛ اما تلاش می کنیم از نظر مشورتی دیپلمات های خودمان استفاده کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: رفت و آمدها را وزارت خارجه کنترل می کند و به طور رسمی به مهمانان خارجی اجازه ورود می دهد. مثلا گاهی اوقات می گوید می تواند مهمانی به کشور بیاید اما حق سفر به برخی از شهرها را ندارد بنابراین مسئولیت ها تعریف شده است و هر دستگاهی باید وظیفه خود را انجام دهد.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که چه برنامه هایی در این سفر برای استروا تدارک دیده شده است، گفت: من در جریان این سفر نیستم.

به گزارش مهر، بامداد امروز سه شنبه هیات پارلمان انگلیس به ریاست جک استروا رییس گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران وارد تهران شد.

عباسعلی منصوری رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در مورد این سفر گفته است: جک استروا در رأس یک هیئت پارلمانی ۴ نفره روز سه‌شنبه ۱۷ دی به تهران می‌آید و هدف از سفر وزیر خارجه سابق انگلیس به تهران یک اراده سیاسی برای عادی سازی روابط است.