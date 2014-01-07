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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۲۸

نوبخت: سفرهای استانی دولت از هفته آینده آغاز می‌شود

نوبخت: سفرهای استانی دولت از هفته آینده آغاز می‌شود

سخنگوی دولت با بیان اینکه سفرهای استانی رییس جمهوری از هفته های آینده آغاز خواهد شد، گفت: در نخستین کنفرانس مطبوعاتی نخستین استان مقصد سفر رییس جمهور را اطلاع رسانی می کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدباقر نوبخت در حاشیه نخستین اجلاس استانداران سراسر کشور در دولت تدبیر و امید در جمع خبرنگاران در خصوص زمان سفرهای استانی رییس جمهوری، اظهار کرد: برای این سفرها که یک ضرورت است، برنامه ریزی انجام شده و از هفته های آینده نخستین سفر رییس جمهوری اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: برای انجام این سفرها از تجارب سفرهای پیشین دولت های گذشته استفاده شده و به گونه ای عمل می کنیم که نکات مثبت آن سفرها مجددا تکرار شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه شنیده ها حاکی از سفر رییس جمهوری به استان خوزستان در 25 دی ماه است، آیا این موضوع صحت دارد؟، گفت: در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود، سفر رییس جمهوری را اطلاع رسانی می کنم.
 
خبرگزاری مهر روز گذشته در خبری اعلام کرد که نخستین مقصد رئیس جمهور استان خوزستان خواهد بود و حسن روحانی در اولین سفر استانی، چهارشنبه 25 دی ماه به این استان سفر خواهد کرد.
کد مطلب 2209668

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