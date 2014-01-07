به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شامی افزود: این جشنواره به مدت 8 سال است که برگزار میشود.
وی با بیان اینکه اولین جلسه برگزاری این جشنواره در سالجاری برپا شد، تصریح کرد: جلسه برگزار شده با حضور یکی از اساتید دانشگاه "تورج عقدای" عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار شد.
مسئول دبیرخانه دایمی جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در زنجان،با اشاره به تلاش در زمینه ارتقای سطح کیفی برگزاری این جشنواره، تصریح کرد: در صدد برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب در حاشیه این جشنواره خواهیم بود.
شامی، تشکیل کارگروه مقالهنویسی در خصوص امام رضا(ع) را دارای اهمیت در این راستا برشمرد و گفت: برگزاری این جشنواره با مشارکت بخشها و حوزههای مختلف در استان خواهد بود.
وی، از جمله بخشهای مشارکت در این زمینه را حوزه علمیه و آموزش و پرورش عنوان کرد و یادآور شد: دبیر علمی این همایش، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان خواهد بود.
زنجان -خبرگزاری مهر: جلسه شورای سیاستگذاری همایش علمی پژوهشی منزلت خانواده، سبک زندگی و فرهنگ رضوی در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شامی افزود: این جشنواره به مدت 8 سال است که برگزار میشود.
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