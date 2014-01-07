گردشگری اردبیل نیازمند برنامه مدون است

کریم حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این خلا برنامه های توسعه توریسم در این منطقه را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

وی افزود: تا زمانیکه برنامه های گردشگری اردبیل ساماندهی نشود این صنعت نمی تواند از رشد مطلوبی برخوردار شود.

به گفته حاجی زاده کمیسیون گردشگری اتاق اردبیل در نظر دارد در سند ماموریت خود با آسیب شناسی و کالبد شکافی مسائل مربوط به این حوزه را شناسایی و برای رفع آن راهکار ارائه کند.

وی تاکید کرد: این سند که در مرحله مقدماتی و بررسی کارشناسی است می تواند برنامه های کمیسیون گردشگری تا دو سال آینده را پی ریزی کند.

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی اردبیل اضافه کرد: کارشناسان و دستگاه های متولی گردشگری می توانند طرح و برنامه های خود در این حوزه را به منظور ارتقا کیفی سند مطرح کنند.

حاجی زاده معتقد است توجه به صنعت توریسم و حمایت جدی از آن می تواند بسیاری از مشکلات اشتغال استان را نیز رفع کند.

وی از کارشناسان گردشگری خواستار ارائه پیشنهادات خود شد و افزود: گردشگری اردبیل تنها در سایه تعامل دستگاه ها می تواند توسعه یابد.