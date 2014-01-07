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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۲۴

بابایی خبر داد:

سیستم ویدئو کنفرانس اداره کار قزوین راه اندازی شد

سیستم ویدئو کنفرانس اداره کار قزوین راه اندازی شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: برای اولین بار در کشور ارتباط مخابراتی MPLS به صورت ویدئو کنفرانس بین اداره کار قزوین و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برقرار شد.

مسعود بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای اولین بار در کشور ارتباط مخابراتی MPLS به صورت ویدئو کنفرانس در شورای معاونان وزارت متبوع با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برقرار شد و گفتگوی کنفرانسی بین تهران و قزوین صورت گرفت.

وی افزود: ارتباط  مخابراتی MPLS  با تلاش مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات وزارتخانه و اداره کل استان قزوین با شورای معاونان وزارت متبوع محقق شده است.

قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این پروژه برای اولین بار در سطح ادارات کار کشور بر توان علمی و تخصصی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات این اداره کل تاکید و از خدمات کارشناسان تقدیر کرد.

بابایی یادآورشد: خط مخابراتی MPLS به منظور ایجاد ارتباط مستقل و پایدار برای تبادل داده ای بین ادارات استانی وزارتخانه برقرار شده است که در نهایت منجر به ایجاد یک شبکه اینترانت در حوزه وزارتی با سایر استانها می شود.

این مسئول اظهارداشت: در آینده نزدیک با اضافه شدن سایر استانها به این شبکه این ساختار به یک شبکه full mesh تبدیل شده و تمامی استانها می توانند با یکدیگر به صورت فردی یا گروهی ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: برقراری ارتباط صوتی و تصویری (ویدئوکنفرانس) و ارتباط voip و ارتباط داده ای برای استفاده نرم افزارهای حوزه وزارتی از جمله مزایای استفاده از این شبکه است.
 

کد مطلب 2209673

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