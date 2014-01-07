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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

بررسی تعرفه های پزشکی 93/ محور اصلی در تعیین تعرفه ها

بررسی تعرفه های پزشکی 93/ محور اصلی در تعیین تعرفه ها

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از تشکیل کارگروه مشترک به منظور بررسی تعرفه های خدمات درمانی سال 93 خبر داد.

دکتر علیرضا زالی در گفتگو با خبرنگار اظهارداشت: برای تعیین تعرفه‌ های خدمات درمانی سال آینده، کارگروه مشترک بین سازمان نظام‌ پزشکی، وزارت بهداشت، نمایندگان تام‌الاختیار سازمانهای بیمه‌گر و کارشناسان ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است.

وی، هدف از تشکیل این کارگروه را رسیدن به نقطه اشتراک برای تعیین تعرفه های پزشکی در بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی عنوان کرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با عنوان این مطلب که محور تعیین تعرفه ها را هتلینگ و ویزیت تشکیل می دهد، گفت: قرار است دستگاههایی مانند سازمان نظام‌پزشکی، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر در خصوص متناظرسازی ریالی تعرفه ها تصمیم‌گیری کنند.

کد مطلب 2209674

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