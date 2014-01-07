بررسی تعرفه های پزشکی 93/ محور اصلی در تعیین تعرفه ها

دکتر علیرضا زالی در گفتگو با خبرنگار اظهارداشت: برای تعیین تعرفه‌ های خدمات درمانی سال آینده، کارگروه مشترک بین سازمان نظام‌ پزشکی، وزارت بهداشت، نمایندگان تام‌الاختیار سازمانهای بیمه‌گر و کارشناسان ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است.

وی، هدف از تشکیل این کارگروه را رسیدن به نقطه اشتراک برای تعیین تعرفه های پزشکی در بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی عنوان کرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با عنوان این مطلب که محور تعیین تعرفه ها را هتلینگ و ویزیت تشکیل می دهد، گفت: قرار است دستگاههایی مانند سازمان نظام‌پزشکی، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر در خصوص متناظرسازی ریالی تعرفه ها تصمیم‌گیری کنند.