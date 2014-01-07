پژوهش در امر توسعه جایگاه ویژه ای دارد/ هماهنگی بین دستگاههای اجرایی حاصل آموزش و پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه کمیته پژوهشی کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری پیش از ظهر سه شنبه با حضور سرپرست دفتر آموزش استانداری و اصحاب رسانه در استانداری البرز برگزار شد.

عصمت سرافرازی در حاشیه جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پژوهش به عنوان حلقه اتصال دستگاههای اجرایی و نهادهای آموزشی از جایگاه خاصی برخوردار است.

وی در ادامه اظهار داشت: ساختار نوین کمیته آموزش و پژوهش استانداری البرز برای گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی به وجود آمده است.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری البرز تاکید کرد: در صدد ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در استان هستیم و متولیان امر پژوهش در این زمینه کمک های شایانی را خواهند کرد.

سرافرازی یادآور شد: انجام پروژه های کاربردی و ضروری بهترین شیوه برای ادامه کار در این زمینه است و بودجه های پژوهشی باید در این زمینه راهگشا باشد.

طرح های پژوهشی در سامانه شورای عالی وزارت علوم ثبت می شود

این مسئول گفت: پژوهش امری ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار در هر بخشی است.

در ادامه جلسه، کمیته پژوهشی کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان به اعلام گزارش فعالیت دستگاه های مختلف پرداخت.



نماینده شرکت کننده از سوی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تشریح مبانی و ضرورت اولویت های پژوهشی پرداخت و خواستار تصویب آن از سوی اعضای کمیته شد و در ادامه با ارائه مستندات این دو مهم به تصویب رسید.



نمایندگانی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل بهزیستی و ثبت احوال پیرامون اولویت های پژوهشی ادارات خود دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را ارائه کردند تا برای بررسی های علمی تر در دستور کار کمیته پژوهشی کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری قرار بگیرد.

در پایان جلسه طرح های پژوهشی با نظارت کارگروه و دستگاه های اجرایی تدوین و در سامانه سمات شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت و در صورت تایید به اجرا درخواهد آمد.