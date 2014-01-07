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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۳

حاتمی کاکش:

مهلت ارسال آثار به چهارمين جشنواره شهر و رسانه تمدید شد

مهلت ارسال آثار به چهارمين جشنواره شهر و رسانه تمدید شد

اهواز - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره شهر و رسانه خوزستان گفت: مهلت ارسال آثار به چهارمين جشنواره شهر و رسانه تا 25 ديماه جاري تمدید شد و علاقمندان تا هشت روز آینده مهلت ارسال آثار را دارند.

فرزين حاتمي كاكش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به استقبال گسترده علاقه مندان برای شركت در جشنواره و ايجاد بستر لازم براي حضور هرچه بيشتر اصحاب قلم، مهلت ارسال آثار به دبيرخانه جشنواره تا 25 ديماه تمديد مي شود و پس از پايان اين زمان تمديد ديگري صورت نمی گیرد.

وی افزود: چهارمین جشنواره شهر و رسانه در  9 رشته عکس، مقاله، سرمقاله و يادداشت، طراحي و گرافيك، گزارش، مصاحبه، خبر، تيتر و صداوسيما برگزار و به رتبه هاي اول تا سوم در هر بخش جوايزي به رسم يادبود اهداء مي شود.

دبیر جشنواره شهر و رسانه خوزستان با اشاره به موضوعات جشنواره توضیح داد: موضوعات این جشنواره شامل مشاركت شهروندان در اداره امورشهر، نوسازي بافت فرسوده، پرداخت به موقع عوارض و آسيبهاي اجتماعي، حمل ونقل و ترافيك، خدمات شهري، شهرسازي و زيباسازي، پاركها و فضاي سبز، پاكيزگي شهر و مديريت و تفكيك پسماندها و فعاليتهاي عمراني برشمرد.

حاتمی کاکش یادآور شد: آثاري كه در فاصله زماني اول آذر 91 لغايت 30 آذر ماه 92 در يكي از نشريات محلي، سراسري، خبرگزاري ها و همچنين پايگاه هاي خبري ثبت و  به چاپ رسيده باشد در جشنواره شركت داده مي شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره به منظور ترویج آموزشهای شهروندی و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر برگزار می شود که کلیه روزنامه نگاران، خبرنگاران، سردبیران نشریات استانی، خبرگزاری ها و صدا و سیما می توانند آثار تولیدی خود را به این جشنواره ارسال کنند.

علاقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره در اهواز – امانیه ، خیابان دز شرقی، نبش خیابان عارف، روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 3337116 و 3336426 تماس بگیرند.

کد مطلب 2209676

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