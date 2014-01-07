۵۰ درصد از مجاري عرضه سوخت گيلان ممتاز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فردین چراجی ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: همزمان با پايان عمليات اجرايي تيم درجه بندي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيلان از ۹۲ باب جايگاه عرضه سوخت استان كه مشمول طرح درجه بندي هستند ۴۶ باب با كسب حداكثر امتياز و رعايت الزامات زيست محيطي، فني، ايمني، خدمات مطلوب سوخت رساني و غیره به كسب درجه ممتاز نائل شدند.



وی اظهارداشت: پس از اتمام اجراي عمليات طرح درجه بندي جايگاه هاي استان كه با هدف افزايش كيفيت خدمات رساني مجاري عرضه از سوی كارگروه نظارت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گيلان متشكل از كارشناسان واحدهاي روابط عمومي، بازرگاني، سامانه هوشمند، مهندسي، ايمني، بهداشت و محيط زيست و حراست از چهارم تا بيست و يكم آبان ماه امسال انجام شد از مجموع ۹۲ باب جايگاه مشمول طرح درجه بندي استان ۴۶ باب ممتاز ، ۱۹ باب درجه يك، ۱۳ باب درجه دو، چهار باب درجه سه و بقيه خارج از طرح اعلام شد.



مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيلان گفت: عمليات نظارت بر روند استاندارد سازي فعاليت هاي مجاري عرضه كه منجر به رتبه بندي جايگاه ها و تخصيص كارمزد بر اساس رتبه ها خواهد شد، درابتداي هر نيم سال انجام گرفته و نتيجه درجه بندي شش ماهه دوم سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد ۲۰ درصدي تعداد جايگاه هاي ممتاز استان را با داشته است.



وی یادآورشد: عمليات پايش درجه جايگاه ها به طور مستمر در حال انجام است و در صورتي كه هر يك از مجاري عرضه از استانداردهاي الزامي خود عدول کنند نسبت به تنرل درجه و در صورت نزديك شدن به استانداردها افزايش درجه را براي آنها در پي خواهد داشت.

چراجی اذعان داشت: همچنين درخصوص جايگاه هاي خارج از طرح نيز شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گيلان تمهيدات لازم براي ارتقا اين جايگاه ها را در دستور كارخود قرار داده است.