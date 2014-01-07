مطبوعات لرستان مسئولان را به سمت حرکت در مسیر توسعه اقتصادی سوق بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فرد صبح سه شنبه در حاشیه جلسه دفاتر پیشخوان لرستان در جمع خبرنگاران با تاکید بر رسالت اصحاب رسانه در استان اظهار داشت: از خبرنگاران انتظار می رود که در بیان مشکلات و پیگیری مطالبات مردم استان جدی باشند.

وی با بیان اینکه باید همه تلاش کنیم تا لرستان در مسیر توسعه اقتصادی قرار بگیرد، ادامه داد: توسعه اقتصادی امروز برای لرستان اختیار نیست بلکه یک اجبار اولیه بوده و حرکت در این مسیر اجتناب ناپذیر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه برای رسیدن لرستان به جایگاه شایسته خود هیچ راه دیگری جز حرکت در مسیر توسعه اقتصادی نداریم، عنوان کرد: وضع استان لرستان در زمینه شاخصهای اقتصادی متفاوت از دیگر استانهاست.

کورانی فرد با بیان اینکه این مشکلات باید به دست خود ما حل شود، افزود: مطبوعات می توانند به مسئولان و تصمیم گیران برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی جهت بدهند.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد مطبوعات استان از توجه صرف به موضوعات سیاسی به سمت تاکید بر مباحث اقتصادی، یادآور شد: مهم نیست که توسعه استان و ارائه خدمات به مردم توسط چه کسی صورت می گیرد بلکه مهم این است که لرستان در مسیر توسعه قرار بگیرد و همه باید در این زمینه خود را سهیم بدانند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه لرستان در ابعاد مختلف دارای توانمندی و ظرفیتهای زیادی است، عنوان کرد: لرستان به لحاظ نیروی انسانی توانمند هیچ گونه کاستی ندارد به طوریکه منابع انسانی این استان ظرفیت تامین تیم مدیریتی چندین استان را دارد.

کورانی فرد با اشاره به قابلیتهای استان در بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری عنوان کرد: لرستان می تواند قطب گردشگری کشور و حتی دنیا باشد به شرط اینکه برای شکوفایی این صنعت برنامه ریزی و سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه لرستان روی یک گنجینه دست نخورده در ابعاد مختلف ایستاده است، یادآور شد: برای بهره برداری از این گنجینه نیازمند برنامه ریزی و تلاش هستیم.