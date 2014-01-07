  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۴

بیاتی خبرداد:

شناسايي 1300 انشعاب غيرمجاز آب در بوشهر

شناسايي 1300 انشعاب غيرمجاز آب در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون خدمات مشتركين و درآمد شركت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: طي چند ماه اخير در سطح شهرستان بوشهر 1300 فقره انشعاب غيرمجاز شناسايي شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بیاتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آب مصرفی استان بوشهر از استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس تامین می‌شود از انشعاب یک‌هزار و 300 انشعاب آب غیرمجاز خبرداد و گفت: با توجه به مشكلاتي كه انشعابات غیرمجاز براي شركت و ساير مردم ايجاد مي كند با آنان برخورد قانوني صورت مي گيرد .

بیاتی انشعابات آب غیرمجاز در بوشهر را در محلات تنگک‌ها، امامز‌اده جدید، سرتل و رايانی مربوط به منازل مسکونی اعلام کرد و افزود: این افراد بدون اطلاع و هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب و به صورت مخفیانه اقدام به نصب انشعاب آب کرده‌اند که برداشت و مصرف آب آنان غیر مجاز و از نظر شرعی اشکال دارد.

معاون خدمات مشتركين و درآمد شركت آب و فاضلاب استان بوشهر با بیان اینکه آب مصرفی استان بوشهر از استانهای همجوار تامین می‌شود تاكيد كرد : این مشترکین روزانه بیش از 2 هزار و 167 متر مکعب آب به صورت غير مجاز مصرف می‌کنند كه مشکلاتی را شرکت آب و فاضلاب ایجاد می‌کنند.

بیاتی با بیان اینکه مشترکین می‌توانند اشتراک خود را قانونی کنند افزود: مشتركين غيرمجاز ماهانه 65 هزار مترمكعب آب مصرف مي كنند كه اين مصارف باعث افت فشار ، هدررفت آب و بالا رفتن هزينه هاي توليد و توزيع آب مي شود .

وی از حرام بودن مصرف اینگونه آب شرب خبرداد و تصریح کرد: با توجه به استفتاء مراجع تقلید مصرف آب مشترکینی که در قبال آب مصرفی نسبت به پرداخت آب بها مصرفی اجتناب می‌کنند حرام است.

کد مطلب 2209681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها