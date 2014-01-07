شناسايي 1300 انشعاب غيرمجاز آب در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بیاتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آب مصرفی استان بوشهر از استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس تامین می‌شود از انشعاب یک‌هزار و 300 انشعاب آب غیرمجاز خبرداد و گفت: با توجه به مشكلاتي كه انشعابات غیرمجاز براي شركت و ساير مردم ايجاد مي كند با آنان برخورد قانوني صورت مي گيرد .

بیاتی انشعابات آب غیرمجاز در بوشهر را در محلات تنگک‌ها، امامز‌اده جدید، سرتل و رايانی مربوط به منازل مسکونی اعلام کرد و افزود: این افراد بدون اطلاع و هماهنگی با شرکت آب و فاضلاب و به صورت مخفیانه اقدام به نصب انشعاب آب کرده‌اند که برداشت و مصرف آب آنان غیر مجاز و از نظر شرعی اشکال دارد.

معاون خدمات مشتركين و درآمد شركت آب و فاضلاب استان بوشهر با بیان اینکه آب مصرفی استان بوشهر از استانهای همجوار تامین می‌شود تاكيد كرد : این مشترکین روزانه بیش از 2 هزار و 167 متر مکعب آب به صورت غير مجاز مصرف می‌کنند كه مشکلاتی را شرکت آب و فاضلاب ایجاد می‌کنند.

بیاتی با بیان اینکه مشترکین می‌توانند اشتراک خود را قانونی کنند افزود: مشتركين غيرمجاز ماهانه 65 هزار مترمكعب آب مصرف مي كنند كه اين مصارف باعث افت فشار ، هدررفت آب و بالا رفتن هزينه هاي توليد و توزيع آب مي شود .

وی از حرام بودن مصرف اینگونه آب شرب خبرداد و تصریح کرد: با توجه به استفتاء مراجع تقلید مصرف آب مشترکینی که در قبال آب مصرفی نسبت به پرداخت آب بها مصرفی اجتناب می‌کنند حرام است.