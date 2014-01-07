دهه فجر فرصتی مناسب در راستای ایجاد امید و نشاط بیشتر در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخائی صبح سه شنبه در نشستی با مسئولان روابط عمومی فرمانداری های استان سمنان در محل استانداری ضمن تاکید بر ضرورت برنامه ریزی مناسب برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن آئین دهه فجر اظهار داشت: روابط عمومی ها با توجه به نقش و رسالت مهمی که به عهده دارند در هر چه باشکوه تر شدن جشنهای ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی تلاش و نقش آفرینی کنند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در سطح استان سمنان افزود: در این ستاد کمیته ای با عنوان کمیته نهادها و سازمان های ستاد دهه فجر پیش بینی شده که در این کمیته از ظرفیت و توانایی روابط عمومی دستگاه های اجرایی برای برگزاری مراسم ها و برنامه های دهه فجر بهره گرفته می شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری سمنان بر فراهم سازی زمینه فعالیت و حضور سازمان ها، نهادها و دستگاه ها در امر مراسم دهه فجر تاکید کرد و افزود: ارائه و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف با اطلاع رسانی مناسب برای ایجاد امید و نشاط بیشتر در جامعه و نمایش کارآمدی و کارائی نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

کارخائی، فراهم سازی زمینه بهره گیری هر چه بیشتر اقشار مختلف در برنامه های فرهنگی، علمی، هنری و ورزش و برنامه ریزی برای جمع بندی طرح ها و پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر را از جمله وظایف و مسئولیت های مهم کمیته نهادها و سازمانهای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ذکر کرد.

وی همچنین به نقش روابط عمومی های فرمانداریها اشاره کرد و خواستار همکاری و هماهنگی لازم برای برگزاری مناسب برنامه های ایام الله دهه فجر در سطح شهرستانها شد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری سمنان با اشاره به تبلیغات دشمنان نظام در خصوص فعالیتها و اقدامات گسترده در سطح کشور میز اظهار داشت: دهه فجر فرصت مناسبی است که در راستای ایجاد امید و نشاط بیشتر در جامعه، اطلاع رسانی از فعالیتها و اقدامات دستگاه ها همراه با اعلام ظرفیت ها و توانمندی های مهم توسط بخشها و دستگاه های اجرایی به صورت هنرمندانه و با استفاده از ظرفیت رسانه ها و مطبوعات خصوصا صدا و سیما ارائه شود.

در این جلسه مسئولان روابط عمومی فرمانداریهای استان سمنان نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خودشان را در جهت برگزاری هر چه باشکوه تر دهه فجر اعلام کردند.