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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

عباسی:

پتروشیمی گلستان نیازمند حمایت جدی رییس جمهور است

پتروشیمی گلستان نیازمند حمایت جدی رییس جمهور است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی گفت: برون رفت کامل از مشکلات پتروشیمی گلستان نیازمند حمایت جدی شخص رییس جمهور محترم از این پروژه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان عباسی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: تسریع در روند پرداخت وام ارزی به پتروشیمی گلستان مهمترین خواسته مجمع نمایندگان استان از دکتر روحانی است تا این پروژه زودتر به سرانجام برسد.

وی با تقدیر ازحمایتهای وزارت نفت، بهره برداری از پتروشیمی گلستان را خواسته همه مردم گلستان عنوان کرد و افزود: با توجه به سهامدار بودن 94 هزار نفر از مردم, تاخیر بیش از این جایز نبوده و همه باید در مسیر رفع مشکلات گام برداریم.

عباسی با اشاره به دیدار مجمع نمایندگان استان با رییس جمهور در آینده نزدیک, پتروشیمی گلستان را در صدر خواسته های نمایندگان از ایشان و دولت دانست و افزود: ما خواستار ورود شخص رییس جمهور به این مساله و حمایت بیشتر دولت از حق مردم استان هستیم.

وی با اشاره به اشتغالزایی بالای پتروشیمی گلستان, یادآور شد: بخشی از معضل بیکاری با افتتاح پتروشیمی گلستان برطرف می شود و موجب تحرک سایر بخشها نیز می شود.

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تاخیر بیش از این در راه اندازی پتروشیمی گلستان جایز نبوده و همه مسئولان اعم از دولت ونمایندگان باید قدردان صبر و حوصله مردم در این پروژه باشیم.

کد مطلب 2209684

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