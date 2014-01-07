دستگيري 9 شكارچي غيرمجاز در استان همدان

قربانعلي محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران يگان حفاظت محيط زيست استان همدان طي 72 ساعت گذشته موفق به دستگيري 9 شكارچي غيرمجاز در نقاط مختلف استان شدند.

مديركل حفاظت و محيط زيست استان همدان ابراز داشت: طي سه عمليات جداگانه در شكارگاه هاي استان همدان اين تعداد از متخلفين توسط محيط بانان زحمتكش در نقاط مختلف استان همدان دستگير شدند.

وي عنوان داشت: در يكي از عمليات ها ماموران اجرايي منطقه حفاظت شده خانگرمز تويسركان موفق به كشف و دستگيري سه فقره تخلف شكار در اين منطقه شدند كه در اين راستا از سه شكارچي غيرمجاز سه قبضه اسلحه ساچمه زني و تعدادي فشنگ و لاشه يك قطعه بلدرچين و 24 قطعه چكاوك و يم فاخته كشف و ضبط شد.

محمدپور گفت: در يك عمليات ديگر نيز محيط بانان شهرستان اسدآباد موفق به دستگيري شش شكارچي غيرمجاز شدند كه در اين راستا از متخلفان لاشه چهار سر خرگوش و يك قطعه كبك و همچنين يك قبضه اسلحه كشف و ضبط شده است.

مديركل حفاظت و محيط زيست استان همدان در پايان سخنانش به تشريح وضعيت زيست محيطي شهرستان رزن و مشكلات و معضلات زيست محيطي در حوزه طبيعي از قبيل شكار صيد، زيستگاه ها و حوزه انساني از قبيل مشكلات صنايع كوچك اشاره داشت و خواستار توجه نماينده شهرستان رزن به اين موارد شد.