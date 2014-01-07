مبادلات تجاری آنکارا و توکیو به 10 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رجب طیب اردوغان امروز سه شنبه خواستار سرمایه گذاری بیشتر ژاپن در کشورش و افزایش مبادلات تجاری آنکارا و توکیو شد.
اردوغان که از دوشنبه گذشته به ژاپن سفر کرده و سفرش تا فردا چهارشنبه ادامه دارد، گفت هدف از سفرم ایجاد فرصت های سرمایه گذاری مشترک با هدف کمک به روابط تجاری دوجانبه و افزایش سطح مبادلات از چهار میلیارد به 10 میلیارد دلار تا سال 2023 است.
نخست وزیر ترکیه حجم مبادلات تجاری آنکارا و توکیو را محدود خواند و در عین حال گفت: این موضوع از طریق همکاری، اتحاد و روابط دوستانه قابل حل بوده و توافقات تجارت آزاد برای گسترش روابط تجاری ضروری است.
اردوغان همچنین با اعضای بزرگترین کارتل تجاری ژاپن دیدار کرد و قرار است که پس از این کشور به سنگاپور و مالزی سفر کند.
نخست وزیر ترکیه در سفر به ژاپن از افزایش سطح مبادلات تجاری آنکارا و توکیو از چهار میلیارد به 10 میلیارد دلار تا سال 2023 خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رجب طیب اردوغان امروز سه شنبه خواستار سرمایه گذاری بیشتر ژاپن در کشورش و افزایش مبادلات تجاری آنکارا و توکیو شد.
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