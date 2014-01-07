مبادلات تجاری آنکارا و توکیو به 10 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رجب طیب اردوغان امروز سه شنبه خواستار سرمایه گذاری بیشتر ژاپن در کشورش و افزایش مبادلات تجاری آنکارا و توکیو شد.



اردوغان که از دوشنبه گذشته به ژاپن سفر کرده و سفرش تا فردا چهارشنبه ادامه دارد، گفت هدف از سفرم ایجاد فرصت های سرمایه گذاری مشترک با هدف کمک به روابط تجاری دوجانبه و افزایش سطح مبادلات از چهار میلیارد به 10 میلیارد دلار تا سال 2023 است.



نخست وزیر ترکیه حجم مبادلات تجاری آنکارا و توکیو را محدود خواند و در عین حال گفت: این موضوع از طریق همکاری، اتحاد و روابط دوستانه قابل حل بوده و توافقات تجارت آزاد برای گسترش روابط تجاری ضروری است.



اردوغان همچنین با اعضای بزرگترین کارتل تجاری ژاپن دیدار کرد و قرار است که پس از این کشور به سنگاپور و مالزی سفر کند.