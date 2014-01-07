ضرورت ساخت چهار مدرسه در شهر جدید سهند برای سال تحصیلی 93

جعفر پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود مرکز آموزشی در شهر جدید سهند برای سال تحصیلی 93 اظهار داشت: با توجه به اسکان یافتن شهروندان شهر جدید سهند در فاز 3 و فاز 4 این شهر، دانش آموزان این مناطق به علت کمبود مدرسه دچار مشکل خواهند شد.

وی افزود: برای ساخت مدرسه در فازهای سوم و چهارم شهر جدید سهند تا کنون بودجه ای تخصیص نیافته است.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تعامل دستگاه های اجرایی و خیرین را برای حل مشکل کمبود مدرسه در شهر جدید سهند ضروری دانست و گفت: برای حل مشکل کمبود مدرسه در شهر جدید سهند دستگاه های مربوطه از جمله آموزش و پرورش و همچنین اداره کل نوسازی مدارس با همکاری خیرین می توانند اقدام به ساخت مدرسه کنند.

وی با اشاره به دو پروژه نیمه تمام ساخت مدرسه در شهر جدید سهند گفت: ساخت دو مدرسه در شهر جدید به علت کمبود اعتبار نیمه تمام مانده بود که برای اتمام این پروژه ها 600 میلیون تومان از دولت اعتبار دریافت شده است.

پاشایی با تاکید بر اهمیت موضوع تعلیم و تربیت گفت: با توجه به اهمیت موضوع تعلیم و تربیت باید در سریع ترین زمان ممکن مدارس مورد نیاز در شهر جدید سهند ساخته می شوند.