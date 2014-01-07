تشدید برخورد قانونی با تغییر کاربری اراضی زراعی در کرمانشاه

علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بخش تخلفات ساختمانی براساس ماده 100 قانون شهرداری ها و بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی قانونگذار به صورت صریح اعلام کرده است که در زمین های زراعی هر گونه قطعه بندی، پی کنی، دیوار کشی و تعیین حدود جهت ساخت و ساز تخلف محسوب می شود.

ناصری گفت: در همین راستا اداره کل اجرائیات استان کرمانشاه با متخلفین برخورد خواهد کرد و برای جلوگیری از این پدیده درد سر ساز قطعا این اقدام با اجرای مر قانون انجام خواهد شد تا چنین مسئله ای ریشه کن شود.

وی با اشاره به مجازات متخلفینی که در زمین های زراعی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند، گفت: این فراد بر اساس مواد قانونی که ذکر شد به حبس محکوم خواهند شد.

ناصری تصریح کرد: متاسفانه عده ایی سود جو و فرصت طلب بدون در نظر گرفتن حقوق خود و رعایت اصول شهرسازی و حتی رعایت حال سایر شهروندان در زمین های کشاورزی نزدیک به شهر اقدام به ساخت آلونک می کنند.

وی ادامه داد: این افراد حتی بدون بررسی وضعیت مالکیت زمین و تعیین نوع کاربری آن شبانه اقدام به احداث ساختمانهای مسکونی کرده که این امر بیشتر در اراضی کشاورزی که در حریم شهر قرار دارند اتفاق می افتد.

مدیرکل اجرائیات استان کرمانشاه با اشاره به مشکلات فراوانی که برای رفع آثار این اماکن گریبان گیر این مجموعه است گفت:دردسرهای بیش از حد متوجه اجرائیات و شهرداری کرمانشاه شده است که بایستی بعد از احداث، موضوع را با جزئیات به اطلاع مقام قضایی برسانیم و بعد از دستور نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

وی در پایان از مردم خواست در رابطه با این پدیده های ناهنجار با شهرداری و اداره اجرائیات همکاری کنند و دست این عده سودجو که با جان و مال مردم بازی می کنند را کوتاه کنند.