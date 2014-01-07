همزمان با شهادت امام حسن عسکری (ع) 30 ویژه برنامه در همدان اجرا می شود

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی برنامه های مختلف فرهنگی و تبلیغی و دینی را در مناسبت های مذهبی در راستای اشاعه فرهنگ اسلامی شیعی در جامعه انجام می دهد.

وی با بیان اینکه در شب و روز شهادت امام حسن عسکری (ع) اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان برنامه های مختلفی را در راستای بزرگداشت مقام این امام همام برگزار می کند،عنوان داشت: همزمان با شهادت امام حسن عسکری (ع) 30 برنامه تبلیغی دینی در شهرستان همدان برگزار می شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان ادامه داد: یکی از این برنامه ها برگزاری گفتمان های دینی با موضوع سیره امام حسن عسکری (ع) و نحوه معرفی امام زمان (عج) از سوی ایشان به مردم و برخورد با ظالمان زمانه و فراهم ساختن شرایط ظهور امام عصر (عج) در مساجد و هیئات مذهبی این شهرستان بوده است.

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به اینکه یکی دیگر از برنامه های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان سخنرانی ائمه جماعات در مورد زمینه های ظهور امام زمان (عج) است، اظهار داشت: یکی از برنامه های ویژه برگزاری مراسم دعای ندبه روز جمعه 20 دی ماه در دانشگاه بوعلی سینا با سخنرانی حجت الاسلام خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان است.

وی در پایان گفت: برگزاری مراسم عزاداری، مداحی و نوحه سرایی و سینه زنی سیاه پوش کرذن خیابان ها و سر درب مغازه ها، حرکت دسته های عزاداری در شهر همدان از جمله برنامه های روز شهادت امام حسن عسکری (ع) است.