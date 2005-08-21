اكثر وزراي پيشنهادي از مديران اجرايي باسابقه هستند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس هفتم با استفاده از وقت رييس جمهور به دفاع از وزيران پيشنهادي احمدي نژاد پرداخت و اظهار داشت: در دوران دولت سازندگي از مجموع وزرا يك وزير ديپلم، 5 وزير ليسانس، 7 وزير فوق ليسانس، 5 نفر دكتر و 3 نفر تحصيلات حوزوي داشتند.

كوهكن به دوره دولت اصلاحات در كشور اشاره كرد و گفت: ما در دوره اصلاحات در بين كابينه فقط 4 وزير بودند كه سابقه وزارت در كارنامه آنان ديده مي شود.

سخنگوي هيات رئيسه به اعضاي كابينه معرفي شده از سوي احمدي نژاد اشاره كرد و خاطرنشان كرد: در بين وزيران پيشنهادي 12 نفر فوق ليسانس هستند كه دو نفر از آنها در حال حاضر در مقطع دكترا مشغول به كار مي باشند.

كوهكن ادامه داد: از بين افراد معرفي شده كساني هستند كه از چهره هاي شاخص علمي در رشته رياضي در سطح جهان هستند.

وي گفت: اينكه شخصي با تجربه علمي بالا كه سابقه اجراي مديريت در سطح وزير را ندارد نمي توان به عنوان وزير استفاده كرد. حال آنكه در دولت سازندگي فقط 9 وزير بوده اند كه با تحصيلاتشان با وزارتخانه مطبوعشان يكسان بود ولي در دولت احمدي نژاد 16 نفر وجود دارد كه سابقه اجرايي و تحصيلات همسو با وزارتخانه هايشان دارند.

عضو ائتلاف آبادگران در پايان گفت: خواهش من از رييس جمهور اين است از مديران بومي در سطح كشور براي پيشبرد اهداف كشور استفاده كند.