نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکمنستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کامیار از برگزاری هشتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان خبرداد و گفت: نمایشگاههای اختصاصی ایران در کشور های هدف، راهبردی برای بازیابی جایگاه واقعی شرکای تجاری ایران مانند ترکمنستان است.

وی با اشاره حضور موثر بخش خصوصی ایران در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان افزود: شناسایی نیازهای واقعی و تمایلات بازار هدف از اولویت های برگزاری این نمایشگاه است.

کامیار با اشاره سطوح دسترسی آسان به بازار هدف ترکمنستان افزود: برنامه ریزی دقیق برای تامین فضای مناسب، امکانات مطلوب نمایشگاهی، فراهم نمودن فرصت هایی برای برقراری روابط جنبی تجاری و اقتصادی، می تواند انگیزه لازم را برای شرکت کنندگان در این نمایشگاه تقویت کند.

مشاور راهبردی و برنامه ریزی اتاق بازرگانی گرگان، ترکمنستان را مکانی برای بازیابی فرصت های از دست رفته برشمرد و اظهار داشت: استانها حتما برنامه ای برای بازشناسی ظرفیت های صادراتی خود در تمام عرصه ها داشته اند؛ این در حالی است که ترکمنستان، مکانی برای بازیابی فرصتهای از دست رفته و زمانی برای بازخوانی فرصتهای فرومانده است.

وی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه توسط شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی تصریح کرد: در حال حاضر نسبت به سالهای قبل که ایران شریک اول تجاری این کشور بوده، وضعیت چندان خوبی نداریم و این میزان بنا به دلایل غیر مرتبط با مبانی بازرگانی و امور تخصصی به پایین ترین حد خود تنزل پیدا کرده است، اما با درنظر گرفتن ملاحظاتی، این امکان فراهم است تا ایران بتواند جایگاه از دست رفته خود را به تدریج به دست آورد.

کامیار با بیان اینکه این نمایشگاه هم یکی از گام های اساسی در این راستا، قابل ارزیابی است افزود: عضویت این کشور در سازمان کنفرانس اسلامی، عضویت ناظر در گروه کشورهای CIS و داشتن مرزهای مشترک با این کشورها را از مواردی برشمرد که می تواند ترکمنستان را به عنوان یکی از بهترین شرکای اقتصادی ایران بدل کند.

وی با اشاره به اینکه نیاز بازار ترکمنستان به خدمات فنی و مهندسی و عرضه این خدمات در نمایشگاه به ویژه در حوزه های مربوط به ساخت و ساز، نفت و گاز، نیرو و گردشگری بسیار اهمیت دارد تصریح کرد: ترکمنستان به طور کلی یک کشور مصرفی است و تقریبا تمام کالاهای خود را وارد می کند بنابراین، امکان صادر کردن هر کالایی به این کشور وجود دارد اما تجربه نشان داده مواد غذایی ایرانی اعم از ماندگار یا فاسد شدنی و تره بار و میوه جات، بهترین بازار را در ترکمنستان دارد.

گفتنی است، نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی با ثبت نام شرکت های توانمند ایرانی در بخش های خدمات فنی و مهندسی، انرژی، تجهیزات ورزشی، صنایع غذایی و سایر گروهایی کالایی از 8 تا 10 اسفند ماه در محل قصر نمایشگاهی ترکمنستان به مدت 4 روز، به همراه برگزاری دیدار با هیئت‌های تجاری و تشکل های اقتصادی و مقامات عالی رتبه کشور ترکمنستان برگزار می‌شود.