صادرات خدمات فنی مهندسی نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک دولتشاهی افزود: اگر دولت و به ویژه وزارت امورخارجه و وزارت صنعت و معدن و تجارت زمینه های لازم را فراهم کنند شرکت های ایرانی صادرات خدمات فنی مهندسی را به دو برابر رقم کنونی که حدود 2 میلیارد دلار است ، افزایش خواهند داد.



عضو هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران اضافه کرد: مفاهیم صدور خدمات و صادرات صنعتی از یکدیگر قابل تفکیک و ایجاد واحدهای تولید خودرو در کشورهای مختلف به منزله صادرات صنعتی است، اما راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان، احداث واحدهای مسکونی و شبکه راه‌های مختلف از مصادیق صدور خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود و پیمانکاران پس از اجرای پروژه، آن کشور را ترک می‌کنند.



دولتشاهی با بیان اینکه تفکیک نکردن موضوع فوق سبب شده که صدور خدمات فنی و مهندسی متولیان زیادی پیدا کند، افزود: در آغاز فعالیت صدور خدمات فنی ومهندسی ارزش صادرات این بخش ‪ ۲۰۰میلیون دلار بود اما این رقم اکنون به حدود دو میلیارد دلار رسیده است.

وی، مساله توان مالی ضعیف پیمانکاران ایرانی در ارتباط با صدور خدمات فنی ومهندسی را خاطرنشان کرد و گفت: پشتیبانی قوی مالی از شرکتهای صادرکننده خدمات موجب رشد این بخش و حضور موفق در بازارهای هدف خواهد شد.



دولتشاهی لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای دانش شرکت‌های پیمانکاری در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: مشکلات شرکت‌ها در بازار های هدف باید با برنامه‌ریزی و تداوم اطلاع رسانی برطرف و ریسک‌های سرمایه- گذاری نیز برای آنان به شکل دقیق تبیین شود.



عضو هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: امیدواریم در چهارمین همایش بین المللی صنعت احداث راهکارهایی تامین مالی شرکت‌ها از طرف خود آنها ، تدوین و ارائه شود تا این شرکت‌ها با توان بیشتری فعالیت کنند.



چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی روزهای 30 دی و اول بهمن 1392 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی هتل المپیک برگزار می شود .