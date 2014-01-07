تاجران لرستانی در مسیر آشنایی و استفاده از دانش تجارت الکترونیک حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاحورزی صبح سه شنبه در همایش یک روزه تجارت الکترونیک و راههای پیشرفت استان گفت: ضرورت و اهمیت فناوری اطلاعات امروز به حدی رسیده است که تقریبا هیچ فعالیتی در جامعه بشری بدون این فناوری ممکن نیست.

وی عنوان کرد: امروزه مفاهیمی مثل بانکداری که سرآمد فعالیت های اقتصادی کشور است تنها با وجود فناوری اطلاعات امکان دارد.

سلاح ورزی با بیان اینکه بسیاری از شاخص های توسعه یافتگی را براساس ضریب استفاده و دسترسی به اینترنت در کشورها می سنجند، عنوان کرد: آشنایی با فناوری اطلاعات امروز یکی از شاخصهای اساسی در ارزیابی جوامع محسوب می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با بیان اینکه امروزه فناوری اطلاعات در حوزه تجارت و اقتصاد کاربرد گسترده ای پیدا کرده است، بیان داشت: در حال حاضر هیچ حوزه ای در بخش اقتصاد بدون وجود این فناوری وجود ندارد.

سلاح ورزی با تاکید بر لزوم تلاش تاجران برای دستیابی به دانش و آشنایی با فناوری اطلاعات در استان گفت: در استان به دلیل وجود مزیت های فراوان در بخش های مختلف اقتصادی اعم از معادن، صنعت و کشاورزی به نظر می رسد باید در زمینه معرفی محصولات استان تلاش جدی تری صورت گیرد.

وی عنوان کرد: در صورت حرکت در این مسیر می توان در حوزه صادرات و شناسایی بازارهای فروش و همچنین معرفی محصولات در سطح کشور و حتی جهان شاهد پیشرفت استان باشیم.

