19 دیماه، قم را به الگوی بصیرت و ولایتمداری تبدیل کرده است

سیدجواد دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت فرا رسیدن سالروز قیام مردم قم در سال 1356 اظهار کرد: 19 دی سرچشمه تحولات عظیمی در تفکر و بینش مردم بوده و زمینه‌ساز انقلاب اسلامی و مایه افتخار و عزت مردم بصیر و شهیدپرور قم است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا اصناف قم در حال آماده‌سازی است و مقدمات پذیرایی ملاقات کنندگان با دیدار مقام معظم ولایت است بیان کرد: 19دی جلوه زیباترین روز دیدار و میثاق مردم ولایتمدار قم با پیشوا و مقتدایشان رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای است که طبق روال هرساله این دیدار با معظم له انجام می‌گیرد.

دهناد در ادامه از فراهم شدن مقدمات عزیمت اصناف با هماهنگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم برای دیدار با مقام معظم رهبری به مناسبت یوم الله ۱۹ دی خبر داد.

رئیس اتاق اصناف تولیدی – خدمات فنی استان قم خاطرنشان کرد: شهر قم در تاریخ انقلاب بسیار تاثیرگذار بوده است و 19 دی قم یکی از مهم‌ترین افتخارات ایران اسلامی به شمار می‌رود که مفاهیمی مانند عشق و ولایتمداری نسبت به مقام معظم رهبری را انتقال داده و همین امر قم را به الگوی بصیرت و ولایتمداری تبدیل کرده است.