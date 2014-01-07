مسافران قبل از سفر با وزارت راه وشهرسازي تماس بگيرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد قاسم بي نياز اظهار داشت: تلفن 134 هواگوي سازمان هواشناسي وزارت راه و شهرسازي آماده پاسخگويي به شهروندان در زمينه وضعيت هواي تمام مناطق، اطلاعيه هاي هواشناسي و توصيه به شهروندان است.

وي افزود: مسافران جاده اي نيز به منظور كسب اطلاعات درباره وضع جاده ها، مسافت ها و انتخاب بهترين مسير و ديگر موارد مي‌توانند با شماره تلفن 141 تماس بگيرند.

رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي تصریح کرد:همچنين با شماره تلفن 88925252 مي توان اطلاعات وضع راه‌هاي كشور را از طريق نمابر دريافت كرد و سامانه اطلاع رساني www.iran141.ir نيز آخرين اطلاعات حوزه‌ راه‌ها را ارئه مي دهد.

وي افزود: سامانه تلفن گوياي 199 نيز پاسخگوي اطلاعات پرواز در زمينه دريافت اطلاعات و جدول زماني پروازها است. مسافران و استقبال كنندگان مي‌توانند قبل از حركت از منزل در تماس با اين شماره تلفن از ساعت پرواز اطمينان حاصل كنند.

رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي ابراز داشت: تلفن 5149 آماده پاسخگويي به مسافران ريلي در زمينه فروش بليت، برنامه حركت قطارها، اطلاعات موجودي دفاتر آژانس‌ها است.

وي اعلام كرد: سامانه پيامك مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي به شماره 30007070 و شماره تلفن 82244090 آماده دريافت پيام‌هاي شهروندان است.