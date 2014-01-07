زحمات نیروهای امدادی نباید در اخبار هلال احمر نادیده گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره آموزشی داوطلب خبرنگار جمعیت هلال احمر روز سه شنبه به همت سازمان داوطلبان و با حضور رئیس سازمان داوطلبان، مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر، مدیرمسئول روزنامه شهروند و اساتید حوزه ارتباطات و روزنامه نگاری آغاز به کار کرد.

وحید رحمتی رودسری مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر در مراسم افتتاح این دوره آموزشی دو روزه، مهمترین وظیفه داوطلب خبرنگاران را انعکاس خدمات شایسته و همچنین تشریح صحیح وظایفی که هلال احمر برعهده دارد، عنوان کرد.

وی با اشاره به تهیه اخبار بر اساس ارزشها و عناصر خبری و رعایت اصول حرفه­ای در خبرنویسی، دیگر وظیفه داوطلبان خبرنگار را دروازه بانی خبر دانست و گفت: تهیه اخبار هلال احمر باید به صورتی انجام شود که هم زحمات نیروهای امدادی از سوی رسانه‎ها زیر سئوال نرود و هم حقیقت حوادث به درستی در اختیار رسانه‎ها قرار گیرد.

مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلال احمر در پایان با اشاره به اینکه وظیفه ما به عنوان خبرنگار صرفا نوشتن خبر نیست، بر سوژه سازی و همچنین اهمیت و تاثیر سایر ویژگیهای یک خبر حرفه­ای یعنی عکس­ و تصویر خوب که در حوزه عملکرد و به لحاظ نوع فعالیت جمعیت از جایگاه ویژه­ای برخوردار است، تاکید کرد.