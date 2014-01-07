انتقال پایتخت، صدور مجوز شکار برای مقامات دولتی، توقف خط تولید اسلحه شکاری در وزارت دفاع، تهیه نقشه راه حفاظت از گربه سانان، برخورد پلیس فتا با سایت‌های خرید و فروش حیوانات و اقدامات توسعه‌ای همگام با محیط زیست مهمترین مباحثی بودند که در نشست خبری معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان شد.

بهره‌برداری از منابع طبیعی سه و نیم برابر ظرفیت

به گزارش خبرنگارمهر، احمدعلی کیخا در نشست خبری معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، که پیش از ظهر سه شنبه در پارک پردیسان برگزار شد گفت: محیط زیست کشور به ویژه محیط یست طبیعی شرایط مطلوبی نداشته و بهره‌برداری از منابع طبیعی سه و نیم برابر ظرفیت آن است.

وی ادامه داد: به عبارتی اگر بخواهیم شرایط مطلوبی از نظر زیست‌محیطی داشته باشیم وسعت ایران باید 3.5 برابر بیشتر شود تا توانایی این میزان بهره‌برداری را داشته باشد.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شرایط نگران کننده منابع آبی کشور اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از شهرها با تنش آبی مواجه هستند. به گونه‌ای که وزیر نیرو اعلام کرده که 290 سفره زیرزمینی که بسیار وسیعتر از دریاچه ارومیه است دچار بیلان منفی آب هستند.

کیخا با بیان اینکه در ابتدای انقلاب مصرف آب کشور 50 میلیون متر مکعب بوده است افزود: در طی چندین سال گذشته بیش از 150 میلیارد مترمکعب از ذخایر آبی کشور برداشت کرده‌ایم و سالانه بیش از 10 میلیارد متر مکعب آب در کشور مصرف می‌شود.

در صورت صرفه‌جویی 40 سال طول می‌کشد به وضعیت 30 سال پیش بازگردیم

وی تصریح کرد: اگر همین الان صرفه جویی آب و جبران گذشته را آغاز کنیم 30-40 سال طول می‌کشد تا به وضعیت 30 سال پیش کشور برسیم.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در سفرهایی که رییس سازمان محیط زیست به استان‌های مختلف کشور داشته‌اند مساله خشک شدن تالاب‌ها و کمبود آب یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی بوده است. به عنوان مثال در استان خوزستان مهمترین چالش، کاهش آورد و آلودگی رودخانه‌ها، شور شدن آبها و سد گتوند محسوب می‌شود. همچنین در سفری که به استان سیستان و بلوچستان داشتیم مهمترین مطالبه مردم احیای دریاچه هامون بوده است.

کیخا با اشاره به کمبود آب در استان یزد در پی افزایش جمعیت و توسعه شهر، اظهار داشت: در استان یزد که متوسط بارندگی حدود 50 میلی متر است گسترش سریع شهر در سطح بسیار نگران کننده است چرا که با این رویکردهای توسعه‌ای در آینده حتی نمی‌توانیم آب شرب منطقه را تامین کنیم چه برسد به طبیعت و محیط زیست.

وی ادامه داد: امروز همه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حل مسائل زیست محیطی باید در اولویت کارهای دولت قرار گیرد و از اقداماتی که طی چند ماه گذشته انجام شده می‌توان برداشت کرد که این موج ایجاد شده است.

به گفته وی شکل‌گیری موج توجه به محیط زیست و مطالبه رعایت ملاحظات زیست محیطی توسط دولتمردان شرط لازم برای حفاظت از محیط زیست محسوب می‌شود اما کافی نیست و باید برای کافی بودن این موج را به سمت درستی هدایت کرد.

برخورد با رستوران‌هایی که گوشت پرندگان و حیوانات وحشی را طبخ می‌کنند

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر خرید و فروش پرندگان وحشی در فریدون کنار و طبخ آنها در برخی رستوران‌ها اظهار داشت: افرادی که این کار را انجام داده‌اند ادعا کرده‌اند که شکار پرندگان وحشی جزو رسومات سنتی ‌شان بوده و آنها را در ملک خصوصی‌شان شکار کرده‌اند که اگرچه در گذشته این کار برای ارتزاق انجام می‌شده اما اکنون ابعاد آن گسترش پیدا کرده و از روشهای نادرستی مانند فریب پرندگان استفاده می‌شود که به همین دلیل به همکارانمان در استان ماموریت دادیم که موضوع را پیگیری کنند.

کیخا افزود: با رستوران‌هایی که این حیات وحش را طبخ می‌کنند برخورد شده و دستور العمل‌های لازم به یگان حفاظت محیط زیست و سایر قسمت‌های زیربط برای برخورد با متخلفان ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل گسترده بودن این اقدامات غیرمجاز، ماموران یگان حفاظت محیط زیست نمی‌توانستند به تنهایی اقدام کنند افزود: به همین دلیل نیازمند همکاری با سایر ارگان‌ها بودیم که با استانداری و نیروی انتظامی در این زمینه مکاتباتی داشته‌ایم تا علاوه بر نصب پلاکاردهایی در جهت آگاهی مردم اقداماتی برای برخورد با متخلفان انجام شود.

اعلام لیست سایت‌های غیرمجاز خرید و فروش حیوانات به پلیس فتا

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از ارسال لیست سایت‌های غیرمجاز خرید و فروش حیوانات به پلیس فتا خبر داد و افزود: همچنین مکاتبه‌ای با معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد داشتیم تا با این سایت‌ها برخورد شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا عده‌ای از صاحبان این سایت‌ها دارای مجوز هستند، اظهار داشت: از دوره‌ای که من وارد سازمان شدم به کسی برای خرید و فروش حیوانات از این طریق مجوزی نداده‌ایم البته شاید این افراد از دوره‌های گذشته‌ مجوز گرفته باشند که با این حال حتی اگر این افراد دارای مجوز اقدامی در جهت آسیب رساندن به محیط زیست انجام دهند قطعا مجوزهایشان لغو خواهد شد.

کیخا تصریح کرد: تا یک ماه دیگر بررسی‌های کارشناسی تمام شده و در این خصوص تصمیمات لازم گرفته خواهد شد.

انتقال پایتخت پاک کردن صورت مساله است

وی در خصوص موضوع انتقال پایتخت به دلیل وضعیت نابسامان زیست محیطی اظهار کرد: انتقال پایتخت در هیچ جای دنیا نتیجه بخش نبوده و با این کار صورت مساله را پاک می‌کنیم.

تأکید رییس سازمان محیط زیست بر حفظ پلنگ قطع نخاع شده تنکابنی تا جای ممکن

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مرگ 10 پلنگ در سال جاری و فلج و قطع نخاع یدو پلنگ دیگر اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از حیات وحش است که پلنگ هم یکی از گونه‌های مهم محسوب شده و برای آن طرح‌های مدیریت حفاظت از مناطق نیز تهیه شده است اما باید بپذیریم زمانی که می‌خواهیم محیط زیست را حفظ کنیم باید هزینه‌های اضافی آن را نیز متحمل شویم نه اینکه جاده‌ها را از وسط زیستگاه حیوانات عبور داده و توقع داشته باشیم که شاهد مرگ حیوانات در این جاده‌ها نباشیم.

وی با اشاره به احداث جاده بافق – گزوئیه در وسط زیستگاه یوزپلنگ آسیایی اظهار کرد: رسما به استاندار و وزیر کشور اعلام کرده‌ایم که حل مشکلات مردم با این قبیل اقدامات و نابودی زیستگاه‌ها میسر نخواهد شد.

کیخا با بیان اینکه بسیاری از اقدامات عمرانی گذشته بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی بوده است، افزود: اگر ملاحظات زیست محیطی رعایت می‌شد با این مشکلات مواجه نمی‌شدیم.

وی در خصوص نگهداشتن پلنگ فلج شده تنکابنی اظهار کرد: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شخصا تاکید کرده‌اند که تا جایی که ممکن است این پلنگ حفظ شود و اگر این امکان وجود ندارد طبق تصمیم کارشناسان سازمان عمل شود.

کیخا با بیان اینکه مکاتباتی نیز با پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت راه و شهرسازی داشته‌ایم افزود: برای نصب تابلوهای عبور حیات وحش و احداث کانال و زیرگذر در مناطق حادثه خیز هماهنگی‌هایی داشته‌ایم تا از این پس شاهد مرگ حیات وحش در جاده‌ها نباشیم.

سازمان حفاظت محیط زیست اجازه استفاده از کمک‌های مردمی و بین المللی را ندارد

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص استفاده از کمک‌های بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: یکی از محدودیت‌های جدی که در سازمان حفاظت محیط زیست داریم جذب کمک‌ها و هدایای مردمی و بین‌المللی است چرا که طبق ماده پنج قانون تنظیم امور مالی دولت سازمان حفاظت محیط زیست اجازه دریافت این کمک‌ها را ندارد.

کیخا ادامه داد: به همین دلیل از کمیسیون کشاورزی مجلس خواسته‌ایم که در بودجه سال آینده این امکان قانونی را فراهم کند که بتوانیم از این منابع در جهت حفظ محیط زیست استفاه کنیم. علاوه بر آن از مجلس درخواست داشتیم که برای ورود تجهیزات و ادواتی که به منظور حفظ محیط زیست به سازمان اهدا می‌شود، عوارض گمرکی دریافت نشود چرا که در بسیاری مواقع حتی در صورت اجازه دریافت این تجهیزات کمکی نمی‌توانیم عوارض گمرکی آن را پرداخت کنیم.

آمار مشخصی از سلاح‌های شکاری در دست مردم وجود ندارد/70 هزار سلاح شکاری مجاز در دست مردم

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تعداد سلاح‌های شکاری غیرمجاز در دست مردم اظهار کرد: بنده شخصا به عنوان معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست آماری از سلاح‌های غیرمجاز در دست مردم ندارم و حتی با وجود آنکه گفته می‌شود 70 هزار سلاح شکاری مجاز در کشور وجود دارد این آمار نیز تا دو میلیون در نوسان است.

درخواست از وزارت دفاع برای تعطیل کردن خط تولید سلاح‌های شکاری

کیخا با اشاره به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تعطیل کردن خط تولید سلاح‌های شکاری در وزارت دفاع اظهار کرد: با این وجود تعدادی سلاح شکاری نیز به کشور قاچاق می شود که آماری از آنها در دست نیست.

به گفته وی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تعداد سلاح‌های موجود در کشور را نسبت به توان اکولوژیکی و تعداد حیات وحش تعدیل کند اما در حال حاضر تعداد سلاح‌های شکاری بسیار بسیار بیشتر از ظرفیت حیات وحش است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در حال حاضر قاچاق سلاح و پرندگان شکاری به ویژه در استانهای مرزی در دستورکار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

افزایش جریمه‌های صید و شکار در شورای عالی حفاظت محیط زیست بررسی می شود

کیخا در خصوص تناسب جریمه‌های صید و شکار غیرمجاز در ایران اظهار کرد: بر اساس قانون این جرایم در شورای عالی محیط زیست تعیین می‌شوند که در دوره قبل در کمیسیون زیربنایی مورد بررسی قرار گرفته و تجدید نظر شد اما این جرایم قدرت بازدارندگی ندارند.

وی ادامه داد: در دستورکار شورا بازنگری جرایم صید و شکار غیرمجاز را در دستورکار قرار خواهیم داد که البته این کار باید بر اساس نظر کارشناسی انجام شود.

به هیچ یک از افراد دولتی مجوز شکار داده نشده است/ برای دور زدن قانون فرد باید خیلی ذی‌نفوذ باشد

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سوال خبرنگاران مبنی بر ارائه مجوز شکار برای برخی افراد دولتی و بستگانشان اظهار کرد: هر پروانه شکاری که صادر می‌شود به امضای چهار نفر می‌رسد و اینکه کسی بخواهد این قانون را دور بزند باید خیلی ذی نفوذ باشد اما به طور کلی مجوزی برای مقام‌های دولتی صادر نشده است.

کیخا ادامه داد: در سالهای گذشته 20 درصد از سهمیه صید و شکار در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست بود که امسال تصمیم گرفتیم اصلا چنین مجوزی داده نشود.

وی در خصوص پرداخت خسارت به دامدارانی که حیواناتشان مورد حمله حیات وحش قرار گرفته‌اند، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پرداخت خسارت به دامدارانی که دامهایشان توسط حیات وحش مورد حمله قرار گرفته‌اند، تکالیفی دارد که به همه آنها پایبند است اما در برخی موارد شبهاتی وجود دارد.

سازمان محیط زیست مجوز احداث جاده در جنگل ابر را نپذیرفت

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص توقف احداث جاده در جنگل ابر اظهار کرد: با نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در خصوص مطالبات جوامع محلی مبنی بر احداث این جاده جلسات زیادی داشتیم که در نهایت با بازدید از این جاده و ارائه گزارش‌ها سازمان حفاظت محیط زیست مجوز احداث جاده جنگل ابر را نپذیرفت.

سیاست‌های توسعه کشور برخلاف ملاحظات زیست‌محیطی

وی با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای کشور تا کنون منجر به حفاظت از محیط زیست نشده افزود: ادامه این روند به هیچ وجه به نفع کشور نیست و شرایط را بسیار بدتر خواهد کرد.

کیخا تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید سیاست‌هایی را به کارگرفته که اقدامات عمرانی با کمترین خسارات زیست‌محیطی انجام شود که به همین دلیل دکتر ابتکار در جمع استانداران برای اصلاح رویکردهای توسعه‌ای جلساتی داشته‌اند. همچنین در مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت محیط زیست ارائه کردند که نشان می‌دهد تلاش سازمان این است که در تمام بخش‌های موثر در اسراسر کشور رویکرد توسعه پایدار را جای بیندازد.

وزارت نیرو و وزارت کشاورزی دو چالش اصلی محیط زیست هستند

کیخا اقدامات وزارت نیرو و وزارت کشاورزی را دو چالش اصلی سازمان حفاظت محیط زیست خواند و افزود: خوشبختانه هم رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و هم وزیر نیرو در این زمینه با سازمان حفاظت محیط زیست بسیار هماهنگ عمل کرده و نشان داده‌اند که اقداماتشان را در زمینه حفظ محیط زیست مدیریت می‌کنند.