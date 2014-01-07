تسریع در انجام خدمات رسانی آب و برق به واحدهای مسکونی شهر جدید سهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی روستایی قبل از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات اصلی واحدهای مسکونی شهر جدید سهند گفت: در فاز سوم و چهارم شهر جدید سهند 10 درصد خدمات فاضلاب و 20 دصد خدمات آب و برق انجام گرفته که باید در سریع ترین زمان ممکن این خدمات انجام شود.

وی اضافه کرد: تکمیل ترین خدمات در فازهای سوم و چهارم خدمات گاز است که تمام واحدهای مسکونی بهره مند شده اند.

روستایی با اشاره به آمار واحدهای مسکن مهر در شهر جدید سهند گفت: در شهر جدید سهند 118 هزار واحد مسکونی در حال ساخت و به اتمام رسیده وجود دارد که از این تعداد هشت هزار و 700 واحد مسکونی فروش اقساطی شده است.