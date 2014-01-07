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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۳۸

روستایی:

تسریع در انجام خدمات رسانی آب و برق به واحدهای مسکونی شهر جدید سهند

تسریع در انجام خدمات رسانی آب و برق به واحدهای مسکونی شهر جدید سهند

تبریز – خبرگزاری مهر: مديرعامل شركت عمران شهر جديد سهند گفت: خدمات رسانی آب و برق باید سریعتر انجام شود چرا که مردم بدون آب و برق نمی توانند در واحد های مسکونی شهر جدید مستقر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی روستایی قبل از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات اصلی واحدهای مسکونی شهر جدید سهند گفت: در فاز سوم و چهارم شهر جدید سهند 10 درصد خدمات فاضلاب و 20 دصد خدمات آب و برق انجام گرفته که باید در سریع ترین زمان ممکن این خدمات انجام شود.

وی اضافه کرد: تکمیل ترین خدمات در فازهای سوم و چهارم خدمات گاز است که تمام واحدهای مسکونی بهره مند شده اند.

روستایی با اشاره به آمار واحدهای مسکن مهر در شهر جدید سهند گفت: در شهر جدید سهند 118 هزار واحد مسکونی در حال ساخت و به اتمام رسیده وجود دارد که از این تعداد هشت هزار و 700 واحد مسکونی فروش اقساطی شده است.

کد مطلب 2209709

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