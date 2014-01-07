31 عضو طالبان کشته و زخمی شدند/ بازداشت 13 شبه نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات نظامی پلیس ملی، ارتش و اداره جاسوسی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 16 عضو طالبان کشته و 15 فرد دیگر زخمی شدند.
نیروهای افغانی چندین عملیات نظامی را در ولایت های ننگرهار، اروزگان، لوگر، غزنی، پکتیا، هرات و نیمروز انجام دادند که بر اثر آن 31 عضو طالبان کشته و زخمی شده و 13 فرد دیگر بازداشت شدند.
نیروهای افغانی همچنین موفق به کشف و ضبط تسلیحات طالبان شدند، این درحالیست که سرکردگان شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.
وزارت کشور افغانستان از کشته و زخمی شدن 31 عضو طالبان و بازداشت 13 فرد دیگر در بخشهای مختلف این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات نظامی پلیس ملی، ارتش و اداره جاسوسی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 16 عضو طالبان کشته و 15 فرد دیگر زخمی شدند.
کد مطلب 2209713
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