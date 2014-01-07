31 عضو طالبان کشته و زخمی شدند/ بازداشت 13 شبه نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات نظامی پلیس ملی، ارتش و اداره جاسوسی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 16 عضو طالبان کشته و 15 فرد دیگر زخمی شدند.



نیروهای افغانی چندین عملیات نظامی را در ولایت های ننگرهار، اروزگان، لوگر، غزنی، پکتیا، هرات و نیمروز انجام دادند که بر اثر آن 31 عضو طالبان کشته و زخمی شده و 13 فرد دیگر بازداشت شدند.



نیروهای افغانی همچنین موفق به کشف و ضبط تسلیحات طالبان شدند، این درحالیست که سرکردگان شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.