المپیاد ورزشی جایگاه البرز را اعتلا می بخشد/ آغاز مسابقات از 10 بهمن ماه جاری

به گزارش خبرنگارمهر، قاسم پوستین دوز معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری دومین همایش المپیاد ورزشی استان البرز اظهار داشت: مسابقات ورزشی المپیاد برای دومین سال متوالی در استان البرز با هدف توسعه ورزش، کشف استعدادها و ظرفیت های ورزشی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری المپیاد ورزشی فرصتی است تا ورزشکاران رشته های ورزشی توانایی های خودشان را به معرض نمایش بگذارند و در این رقابت بزرگ مقابل حریفان به میدان روند.

پوستین دوز با بیان اینکه ورزشکاران البرزی از پتانسیل و استعداد بلقوه برخوردار هستند ولی شناسایی این استعدادها همت و توجه مسئولان را می طلبد، گفت: سال گذشته نیز این المپیاد با هدف شناسایی استعدادهای بالقوه در رشته مختلف ورزشی برگزار شد و امسال سعی با رفع نقاط ضعف سال گذشته المپیادی با سطح کیفی مطلوب برگزار کنیم.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم نشاط و شادابی را به جامعه و به ویژه نوجوانان و جوانان القاء کنیم باید به ورزش استان اهمیت بیشتری بدهیم.

وی در خصوص برگزاری المپیاد ورزشی در استان گفت: مسابقات المپیاد ورزشی در رده سنی نوجوانان در بهمن ماه سال جاری با حضور شهرستانهای استان در دو بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.

پوستین دوز افزود: در این دوره از مسابقات بانوان ورزشکار در رشته های تنیس روی میز، والیبال، آمادگی جسمانی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و در بخش آقایان علاقمندان در رشته های تنیس روی میز، فوتسال، والیبال، کشتی مقابل حریفان به میدان خواهند رفت.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه شهرستانهای کرج، اشتهارد، نظرآباد، ساوجبلاغ و فردیس میزبانی مسابقات را برعهده خواهند داشت تصریح کرد: مسابقات المپیاد ورزشی از 10 بهمن ماه به مدت 9 روز برگزار خواهد شد و امید می رود با برگزاری این گونه مسابقات قدمی درجهت اعتلای ورزش استان برداریم.