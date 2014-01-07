به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوطالب نجفی گفت: اگر بانک‌ها بخواهند درقبال تغییرات و نوآوری ها مقاومت کنند در نهایت دچار ورشکستگی شده و بازارهای خود را از دست می دهند، همان اتفاقی که برای بعضی از بانک‌های بزرگ در رابطه با پایانه فروش شاهد بودیم که بخش بزرگی از بازار را به رقبا واگذار کردند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید خلاقیت و نوآوری در سرویس‌های خود داشته باشند درباره بانکداری الکترونیکی و بانکداری مجازی، افزود: در بانکداری الکترونیکی برندسازی صورت نمی گیرد و بانک‌ها فرایند سنتی را از کانال‌های جدید ارائه می دهند ولی در بانکداری مجازی برندسازی هم صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه اولین تراکنش الکترونیکی در سال 1918 و اولین ظهور دستگاههای خودپرداز در سال 1967صورت گرفت، گفت: در سال 1972 کارت‌های مغناظیسی در سال 1980تلفن بانک و در سال 1995اینترنت آغاز به کار کرد که در سال 2005تعداد تراکنش‌های بانکی که از طریق اینترنت وارد شبکه بانکی می شد از شعب پیشی گرفت.

نجفی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی گفت: در سال 87بهره برداری از سیستم‌های ساتنا و پایا آغاز شد و بانک‌ها شروع به ارائه اینترنت بانک و همراه بانک کردند، همچنین در سال 91 شاپرک آغاز و از سال 2000به بعد مباحث کیف پول و پول دیجیتالی مطرح شد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه در بانک‌ها دستور کاری برای سال 2014 تحت عنوان رام کردن اژدهای دیجیتالی مطرح شد، گفت: در این عنوان پیاده سازی مباحث فناوری اطلاعات در بانک‌ها به اژدهایی تشبیه شده که مدیران بانک‌ها باید توانایی لازم را برای رام کردن این اژدها داشته باشند.

وی درباره روندی که بانک‌ها در سال 2014 و 2015 در دنیا طی خواهند کرد، اظهار کرد: استفاده از بانکداری همراه در بیش از 60درصد سرویس های بانکی، سرمایه گذاری 200میلیارد دلاری بانک‌ها در یکپارچگی سیستم‌ها، حضور فعال بانک‌ها در شبکه های اجتماعی جهت جذب مشتری ، استفاده از رایانش ابری ، تغییر نگاه سرویس دهی بانک‌ها به مشتری و بحث مشاوره اقتصادی از جمله این روندها محسوب می شود.

نجفی همچنین با اشاره به موضوع ابرداده و هوش تجاری که شرکت خدمات انفورماتیک با حجم بزرگی این پروژه را در بانک ملی انجام داد افزود: در هوش تجاری می توانیم رفتار و فرهنگ مشتری را دنبال کنیم.

وی نظارت بر بانکها، تسهیل در ارتباطات بین بانکی و سیاست‌های پولی وبانکی را به عنوان وظایف بانک مرکزی در بانکداری الکترونیکی عنوان کرد و گفت: اتفاقی که در چندسال گذشته در بانک مرکزی شاهد بودیم، اینکه ستون فقراتی در بانک مرکزی به وجود آمده و قرار است سامانه ای نظارت بر موسسات مالی و صندوق‌های قرض الحسنه را انجام دهد و تبادل اطلاعات آنها را کنترل کند.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین درباره پیش نیازها و چالش های بانکداری الکترونیکی سخنرانی کرد و بیان کرد: متاسفانه بانک‌ها نتوانستند خود را با فناوری های نوین تطبیق داده و از آن به خوبی استفاده کنند و هنوز سرویس های سنتی در بانک‌ها حاکم است.

نجفی، شکاف در رشد فناوری اطلاعات با کسب و کار بانکی ، ضعف فرهنگ سازی و کم اطلاعی از تاثیرات به‌کارگیری فناوری ، ناهماهنگی سیستم‌های اقتصادی کشور در استفاده از فناوری را ‌از دیگر چالش‌ها دانست.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ، دشواری دسترسی و خرید نرم افزارهای خارجی ، محدودیت‌های ناشی از آئین نامه های معاملاتی و دشواری‌های ناشی از انطباق نرم افزارها و سیستم‌های خارجی با عملیات بانکی داخلی را از دیگر چالش‌ها دانست.

وی تاکید کرد: در سال گذشته 70درصد هک‌های صورت گرفته در شبکه های بانکی و موسسات مالی بوده است، بنابراین دسترسی به سرویس های امنیتی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نجفی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه برخی چالش‌های شبکه بانکی هنوز حل نشده و اگر بانکداری الکترونیکی توسعه یابد باید معضلات آن حل شود، اظهار کرد: در بانکداری الکترونیکی نگرش به مشتری فرق کرده و متاسفانه بانک‌ها با مشتریان خود در رابطه با درصدی که برای ارائه تسهیلات دریافت می کنند، شفاف نیستند که این موضوع یکی از معضلات مهم محسوب می شود و این در حالی است که بانک‌ها در کشورهای دیگر برای ارائه تسهیلات اول فرم سازمان مالیاتی را درخواست می کنند.

نجفی در بخشی از سخنان خود با اشاره به زیرساخت مخابراتی و مشکلات موجود در این زمینه، گفت: به دلیلی مشکلاتی که در این زمینه داریم در بعضی مواقع در ارائه سیستم‌ها و سرویس‌های بانکی با مشکل مواجه می شویم.

وی درپایان درباره مزایای بانکداری الکترونیکی با بیان اینکه در بانکداری الکترونیکی از پراکندگی نگرش به مشتری جلوگیری می شود، افزود: جلوگیری از جعل و تقلب و جلوگیری از برخی هزینه های اضافی از جمله این مزایا محسوب می شود و ارائه سرویس‌ها از هر مکان و زمان ضمن ایجاد راحتی کار به مشتریان، کاهش شعب را نیز به همراه خواهد داشت.