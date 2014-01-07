جشنواره سفال لالجین جرقه ای برای آغاز حرکت در مسیر توسعه صنعت سفال همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی در مراسم اختتامیه اولین جشنواره سفال لالجین با اشاره به اینکه توسعه صنعت سفال در استان همدان یکی از دغدغه های اصلی مسئولین این حوزه است عنوان داشت: برگزاری این جشنواره آغاز حرکت در مسیری است که توسعه صنعت سفال در استان را در پی خواهد داشت، به شرطی که حرکت در این مسیر ادامه پیدا کند.

ایزدی ادامه داد: باید مسیر را آسیب شناسی کرد تا راه رسیدن به توسعه دچار نزول نشود، چراکه بدون آسیب شناسی و سنجیدن نقاط ضعف و قوت توسعه همه جانبه پی ریزی نخواهد شد.

وی افزود: امروز دنیا دچار مسائل و معضلات اقتصادی است و بسیاری از انقلاب های رخ داده در سراسر جهان نیز زیربنای اقتصادی دارند.

ایزدی با اشاره به اینکه تفاوت انقلاب ایران به عنوان یک معجزه در قرن حاضر با انقلاب های کنونی ریشه در حوزه فرهنگ دارد، اظهار داشت: آنچه سبب ماندگاری انقلاب ایران در اذهان تمامی مردم جهان شده است، زیر بنای فرهنگی آن است، بنابراین اگر بخواهیم به توسعه صرفا نگاه اقتصادی داشته باشیم قطعا شکست خواهیم خورد.

وی اذعان داشت: پیشینه مذهبی، ملی کشور ما صرفا نگاه اقتصادی در بلند مدت را نخواهد پذیرفت باید این روند رو به رشد را برای رسیدن به یک توسعه همه جانبه و افق 1400 که رهبر معظم انقلاب تنظیم کرده اند را با نگاه فرهنگی نیز مخلوط کنیم چراکه اصل و ماهیت شکل گیری حکومت کشور ما بر فرهنگ استوار است.

ایزدی افزود: اگر مسئولین و مردم کشور ما می خواهند که انقلاب ما پرچم دار نوع نگاه اسلامی در دنیا باشد باید شعار فرهنگی آنرا که ماهیت اصلی انقلاب است، در پرچم خود حک بکنند.

ریشه تمامی چالش ها در کم توجهی به فرهنگ و حوزه فرهنگی است

ایزدی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته از انقلاب کشور ما دچار چالش هایی شده که ریشه تمامی این چالش ها در کم توجهی به فرهنگ و حوزه فرهنگی است، اذعان داشت: در حال حاضر در کشور ما بین داشته های فرهنگی و آنچه که در این حوزه ما می شود فاصله بسیاری است.

وی اظهار داشت: نسل امروز با پیشرفت قابل توجه تکنولوژی مواجه است، پیشرفتی که اثر خود را در فرهنگ جوامع ما می گذارد، بنابراین کم توجهی به همین مسائل فرهنگی سبب بروز نا به هنجاری های اجتماعی شده است که اکنون گریبان گیر جوانان کشور شده است.

ایزدی با اشاره به اینکه نگاه تنها اقتصادی مسئولین به امور کشور سبب بروز نابهنجاریهای موجود شده است، گفت: چون نگاه در سالهای اخیر به سمت اقتصاد بوده است و به هنر و هنرمند به عنوان تاثیرگذارترین قشر جامعه، کمتر توجه شده است، امروز دچار مسائل و مشکلاتی هستیم که مسلما با پیشرفت در این مسیر این مسائل افزایش خواهند یافت.

وی در پایان با بیان اینکه باید به سمت و سوی توجه به فرهنگ و فرهنگیان حرکت کنیم، اظهار داشت: شروع توسعه و پیشرفت در کشور در گرو آغاز نگار فرهنگی مسئولین است.