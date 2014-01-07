دومین دوره کلاس آموزشی بازرسان اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت گیلان برگزار می شود

محمدرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین دوره کلاس آموزشی به مدت سه روزبرای بازرسان اتاق اصناف و بازرسان صنعت، معدن و تجارت در سطح استان برگزار می شود.

وی اظهارداشت: این کلاس های آموزشی شش ساعته به مدت سه روز 18 ،22 و 25 دی ماه سال جاری به ترتیب در اتاق اصناف شهر رشت، اتاق اصناف لاهیجان و اداره صنعت، معدن و تجارت رضوانشهر برگزار خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان گفت: در کلاس آموزشی که در اتاق اصناف رشت برگزار می شود بازرسان اتاق اصناف و بازرسان صنعت، معدن و تجارت شهرستان های رشت، رودبار، شفت، فومن و صومعه سرا وهمچنین در کلاس آموزشی لاهیجان نیز بازرسان از شهرستان های لاهیجان، لنگرود، رودسر، سیاهکل، آستانه و املش حضور می یابند.

وی با بیان اینکه کلاس آموزشی شهرستان رضوانشهر در اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان برگزار می شود، افزود: بازرسان اتاق اصناف و بازرسان صنعت، معدن و تجارت شهرستان های رضوانشهر، آستارا، انزلی، تالش و ماسال در این کلاس آموزشی شرکت می کنند.

شهبازی تصریح کرد: در مجموع 190 نفر از بازرسان اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت در این دوره از کلاس آموزشی حضور می یابند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این کلاس های آموزشی افزود: دومین دوره کلاس های آموزشی به منظورآشنایی بازرسان حوزه صنفی و بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت در حوزه غیر صنفی، با نحوه کشف تخلف با توجه به شیوه های جدیدی که متخلفان بکار می گیرند وهمچنین آشنایی با تشکیل صحیح پرونده های تخلفاتی با توجه به تغییرات گسترده ای که در قانون نظام صنفی صورت گرفته برگزار خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان در خصوص برگزاری این کلاس های آموزشی اظهار داشت: در جلسه ای که 21 آذر ماه سال جاری با حضور رئسای اتاق اصناف استان در خصوص تغییرات قانون نظام صنفی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان برگزار شد در این جلسه مصوبه آموزش بازرسان به تصویب رسید و این مصوبه در حال اجرا است.

وی همچنین شناسایی بهتربازرسان از مصادیق تخلف با توجه به تغییرات قانون نظام صنفی، تشکیل پرونده های تخلفاتی با کمترین نقص و اشکال از سوی بازرسان، رسیدگی آسان ترپرونده ها از سوی روسای شعب تعزیرات حکومتی، جلوگیری از طولانی شدن مراحل رسیدگی به پرونده های تخلفاتی ورسیدگی و بررسی بهتر شکایات مردمی در خصوص تخلف اصناف را از مزایای برگزاری این کلاس های آموزشی عنوان کرد.

شهبازی با بیان اینکه برگزاری این کلاس ها در روال انجام کار بازرسان تاثیر مثبت داشته است، گفت: برگزاری این کلاس ها موجب ارتقای سطح دانش و بهبود کیفیت کار بازرسان در حوزه کاری آنها می شود و از مهمترین بازخورد برگزاری این کلاس ها نیز می توان به آشنایی بازرسان با شیوه های جدید تخلف یابی و تشکیل پرونده های بدون نقص برای ارسال به تعزیرات حکومتی اشاره کرد.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان متذکر شد:برگزاری این دوره آموزشی و اعزام مدرسان برای آموزش بازرسان را اداره کل تعزیرات حکومتی استان برعهده گرفته است بدین جهت نواقصی که در تشکیل پرونده های گذشته وجود داشته است برای بهبود عملکرد بازرسان بررسی می شود.

وی از مدیر کل تعزیرات حکومتی استان برای برگزاری این کلاس های آموزشی برای بازرسان تشکر کرد.