پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی ارشاد شد

پیروز ارجمند که پیش از این مدیر کل مرکز موسیقی حوزه هنری بود، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: امروز در مراسم معارفه حکم مدیریت دفتر موسیقی ارشاد با امضای وزیر محترم علی جنتی در دفتر ایوب مرادخانی به من تحویل داده شد.

وی در خصوص جزئیات این حکم توضیح داد: توسعه، ارتقا و گسترش ظرفیت‌های موسیقی سنتی و نواحی، بهره‌گیری از هنر موسیقی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از تنوع و تکثر در تولید و عرضه موسیقی و گسترش ظرفیت‌های موسیقی ایران از جمله ماموریت‌هایی است که در این حکم برای من در نظر گرفته شده است.

ارجمند تأکید کرد: ما جلسات مداومی با مرادخانی داشته‌ایم و برنامه‌ای که من خدمت او ارائه دادم، حاصل 100‌ها ساعت کار کارشناسی بود و بنا داریم با ظرفیت‌شناسی آن را به یک سند نهایی تبدیل کنیم.

مدیر دفتر موسیقی ارشاد در خصوص تقویت واحد "کتاب گویا" که در دوره قبلی نسبت به آن بی توجهی شده بود، تصریح کرد: این بخش تازه آغاز به فعالیت کرده و ما برنامه‌ریزی می‌کنیم تا فرهنگ شنیداری موسیقی را نیز گسترش دهیم.