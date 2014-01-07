1470 پروژه عمرانی در استان قزوین در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در دفتر معاونت عمرانی استانداری قزوین با تشریح مهمترین فعالیتهای انجام شده اظهارداشت: اعتبارات امسال تملک دارایی سرمایه ای استان 127 میلیارد تومان معادل 1.54 درصد کل اعتبارات کشور بین 78 دستگاه اجرایی توزیع شده است.

اجرای 1470 پروژه عمرانی در استان قزوین

وی افزود: یک هزار و 470 پروژه عمرانی در سطح استان در دست اجراست مطالعه انتقال آب الموت رود به دشت قزوین برای تامین آب کشاورزی با 400 میلیارد تومان اعتبار، اجرای کمربندی جنوبی به صورت فاینانس با شرکت چینی، احداث بیمارستان هایی برای جایگزینی بیمارستان های بوعلی و 22 بهمن، مطالعه احداث متروی هشتگرد به قزوین از طرحهای مهم استان است.



حبیبی یادآورشد: اجرای راه آهن قزوین، بوئین زهرا به قم، بیمارستان های 64 تختخوابی الوند و محمدیه، جاده قزوین، الموت به تنکابن با 154 کیلومتر طول با پیش بینی 600 میلیارد تومان اعتبار از طرحهای در حال اجراست که 65 کیلومتر مسیر در استان قزوین قرار دارد که تاکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که از بزرگترین و معتبرترین پیمانکاران فعال در آن استفاده شده است.

وی تصریح کرد: اجرای تصفیه خانه و شبکه فاضلاب در شهرهای استان از جمله قزوین، آبیک و محمدیه، دو بانده کردن محور محمدیه به شهر آبیک، ساخت تالار شهر، ایجاد زیرساختهای شهرک صنعتی خرمدشت از جمله برق، آّب و گاز، تکمیل سالن شش هزار نفری ورزشی در قزوین، بیمارستان 64 تختخوابی تاکستان با 93 درصد پیشرفت فیزیکی و هزینه شدن 14 میلیارد تومان، ایجاد ردیف مستقل بودجه ای برای دشت قزوین، از دیگر کارهای مهم در دست انجام است.

احداث سد بالاخانلو و نهب/ تامین زیرساخت شهرک صنعتی خرمدشت

حبیبی بیان کرد: بهسازی راه بوئین زهرا به ساوه برای تردد ایمن خودروهای سنگین از کارهای دیگر در دست اجراست که نیمی از این مسیر 75 کیلومتری در استان قزوین و نیمی در استان مرکزی است که 15 کیلومتر آن آماده آسفالت شده است.

این مسئول یادآورشد: تامین 400 مگاوات برق در شهرک صنعتی خرمدشت با سه هزار هکتار وسعت از دیگر کارهای مهمی است که با 90 میلیارد تومان اعتبار آغاز شده که در این طرح آماده استفاده از مشارکت بخش خصوصی هستیم.



معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: احداث سد بالاخانلو از دیگر طرحهای مهم عمرانی استان است که حجم ظرفیت ذخیره سازی

23 میلیون مترمکعب با 70 میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست که با تکمیل آن 36 هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه آبیاری و آب شرب پنج شهر و 33 ر وستا تامین خواهد شد.



وی افزود: احداث سد نهب به عنوان بزرگترین سد مخزنی استان با ظرفیت 120 میلیون مترمکعب برای تامین آب شرب و کشاورزی از دیگر کارهای خوبی است که برای تامین آّب مورد نیاز استان در سالهای آینده با پیشرفت خوبی در حال اجراست.

گازرسانی به 100 روستای الموت

حبیبی یادآورشد: ساخت مسیر رحیم آباد به کلاچای، گازرسانی به الموت به عنوان بزرگترین پروژه گازرسانی استان با پوشش 100 روستا و دو شهر مسیر با 100 میلیارد تومان اعتبار اجرایی شده و با تکمیل گازرسانی به طارم با 10 میلیارد تومان اعتبار ضریب گازرسانی روستایی استان از 65 درصد به 74 درصد خواهد رسید.

این مسئول به سوال خبرنگاران هم در خصوص تعیین تکلیف فرودگاه کشاورزی، انتخاب شهرداران، کاهش مصرف گاز در ادارات، طرح باغ ویلاها، تکمیل طرح گردشگری یله گنبد، ساماندهی ورودی های شهر، کلان شهر شدن قزوین، ساخت مصلی و حمایت از بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی پاسخ گفت.



وی در خصوص فرودگاه قزوین اظهارداشت: این فرودگاه با 23 میلیارد تومان اعتبار توسط شهرداری قزوین در قبال مطالبات خریداری شده و با مخالفت وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری موضوع توسط ارگانهای ذیربط و کمک نمایندگان در حال پیگیری و بررسی نهایی است تا تعیین تکلیف شود.



عدم صرفه جویی گاز در 140 اداره استان



حبیبی در خصوص کاهش مصرف گاز ادارات اظهارداشت: مصرف روزانه گاز استان 10 تا 12 میلیون مترمکعب است که 40 درصد در صنعت، 40 درصد در بخش خانگی و 20 درصد در سایر موارد مصرف می شود که برای صرفه جویی در ساعات تعطیلی ادارات دستور لازم ابلاغ شده و در بازرسی از 285 دستگاه اجرایی مشخص شد 140 دستگاه این موارد را رعایت نکرده اند که تذکر لازم داده شده است.



وی افزود: 19 صنعت پر مصرف استان که بیش از پنج هزارمترمکعب مصرف دارند شناسایی و تذکر لازم برای صرفه جویی و دوگانه کردن سوخت آنها داده شده که در صورت صرفه جویی 10 درصد در منازل و صنایع هیچ مشکلی در تامین گاز مردم استان نخواهیم داشت.

حبیبی گفت: در انتخاب شهرداران فقط شاخص های را اعلام می کنیم و سایر موارد با نظر اعضای شورای اسلامی شهرها انجام می شود و تنها در صورت عدم رعایت ضوابط تذکر لازم داده می شود.