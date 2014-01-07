مدارس حوزه های علمیه قزوین در تربیت طلاب عالم نقش موثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از مدیران مدارس حوزه های علمیه استان که در محل سالن اجتماعات شهید باریک بین برگزار شد با اشاره به نقش حوزه های علمیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهارداشت: به برکت همین حوزه های علمیه بود که قبل از انقلاب و با شکل گیری قیام در برابر رژیم پهلوی طلاب فاضل توانستند با همراهی و حمایت مردم و در راس آن حضرت امام خمینی(ره) پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را رقم بزنند.



امام جمعه قزوین، مدارس حوزه های علمیه قزوین را یکی از حوزه های ممتاز دانست و بیان کرد: امروز مراجع بزرگ ما و رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی که راس بزرگان حوزه های علمیه بوده و باید با جدیت و تلاش بتوانیم تحولی در حوزه ها ایجاد کنیم.



آیت الله باریک بین تصریح کرد: مدارس حوزه های علمیه قزوین از وجود علمایی بزرگ و اساتید و مربیان با تجربه و مفیدی استفاده می کند که توانسته اند خوشبختانه شاگردان و طلاب ممتازی را تربیت کنند.



نماینده ولی فقیه در استان، خواستار توجه مسئولان بخصوص خیرین در رابطه با کمک به مدارس حوزه های علمیه شد و افزود: خیرین و متمکنین استان همچنان که برای مدارس و مساجد استان و مناطق دور افتاده تلاش خداپسندانه دارند باید در زمینه مدارس حوزه های علمیه گام های نیز برداشته شود.



امام جمعه قزوین، ضمن قدردانی از تلاش مدیر حوزه های علمیه استان و مجموعه مدیران مدارس اظهارداشت: خوشبختانه مدیریت حوزه های علمیه استان به همراه دیگر مدیران مدارس توانسته اند برنامه ها و کلاسهای خوبی در مدارس برای طلاب برگزار کنند که جای قدردانی است.