14 پرونده راکد در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نامگذاري سال 92 به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از طرف مقام معظم رهبري اظهار داشت: یکی از راههای پیشرفت اقتصاد کشور جذب سرمایه گذار و بالا بردن تولید است که شرکت شهرکهای صنعتی در این امر نقش بسزایی دارد.

وی گفت: در راستای اجرای تعهدات مندرج در قرارداد متقاضیان مستقر در شهرکهای صنعتی و اجرایی نشدن این تعهدات توسط برخی از آنها که منجر به عدم فعالیت و راکد ماندن زمین شده است، 14 پرونده تعیین تکلیف و فسخ قطعی شدند.

وی افزود: با عنایت به کمبود اراضی و درخواستهای متقاضیان و جهت اجرای تکالیف قراردادی و عدم ایفای آنها از ناحیه برخی متقاضیان، مستند به فصل(و) قراردادهای طرح تیپ حقوق انتفاعی، تعداد 14 فقره پرونده اراضی راکد فسخ قطعی شد و در محاکم دادگستری خلع ید صورت گرفت.

محمدی با بیان این مطلب افزود: پس از فسخ قطعی پرونده های مذکور این شرکت اقدام به خلع ید آنها کرده که این پرونده ها به میزان 12 هکتار بوده است و نظر به استقبال متقاضیان واجد شرایط در حال واگذاری به سرمایه گذاران جدید هستیم.

وی گفت: با توجه به فسخ و خلع ید اراضی راکد سایر سرمایه گذاران با رغبت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در این استان اقدام و در راستای تولید و یا تکمیل پروژه های مورد نظر و انجام تعهدات قرارداد تلاش بیشتری صورت داده اند.