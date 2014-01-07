به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، رقابت وزنه‌برداران المپیکی ایران، کیانوش رستمی، نواب نصیرشلال و بهداد سلیمی با دوبنده ملی حفاری با وزنه‎برداران ملی پوشی چون مجید عسکری، جابر بهروزی، رسول تقیان، کیا قدمی و بهادر مولایی که در عضویت پیکان قرار دارند جذابیت‌های دوچندانی به رقابتهای فینال لیگ وزنه برداری می‎بخشد.

در کنار این نفرات سرشناس باید به نام مدعیانی چون میثم محبی، حامد مجیدی، محمدرضا براری، جواد نادری، سعید سیار، مرتضی بیگلری، مرتضی رضاییان و ... هم اشاره کرد که طی روزهای گذشته خود را برای حضور در مرحله پایانی آماده کرده اند. بدون شک با وجود این مدعیان پرتعداد که همگی برای دوبنده تیم ملی تلاش می‌کنند، پیش بینی اتفاقات هفته پایانی سخت و دشوار خواهد بود.



روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری در آستانه رقابتهای مرحله پایانی لیگ، با استفاده از فرمول مورد تائید فدراسیون جهانی وزنه برداری اقدام به معرفی هشت وزنه بردار برتر چهار هفته نخست لیگ کرده است.



هشت وزنه بردار برتر هفته نخست:



1- رسول تقیان (پیکان) با 458.11 امتیاز



2- بهادر مولایی (پیکان) با 443.78 امتیاز



3- همایون تیموری (ملی حفاری) با 441.09 امتیاز



4- کیا قدمی (پیکان) با 439.64 امتیاز



5- حامد مجیدی (ملی حفاری) با 438.8 امتیاز



6- میثم محبی (ملی حفاری) با 434.13 امتیاز



7- جواد نادری (مناطق نفت خیز) با 429.99 امتیاز



8- جابر بهروزی (پیکان) با 427.9 امتیاز







هشت وزنه بردار برتر هفته دوم:



1- رسول تقیان (پیکان) با 459.36 امتیاز



2- جابر بهروزی (پیکان) با 437.23 امتیاز



3- مجید عسکری (پیکان) با 436.14 امتیاز



4- بهادر مولایی (پیکان) با 442.34 امتیاز



5- علیرضا سلیمانی (پیکان) با 441.71 امتیاز



6- محمدرضا براری (ملی حفاری) با 440.07 امتیاز



7- کیا قدمی (پیکان) با 437.15 امتیاز



8- جواد نادری (مناطق نفت خیز) با 435.54 امتیاز







هشت وزنه بردار برتر هفته سوم:



1- بهادر مولایی (پیکان) با 466.76 امتیاز



2- رسول تقیان (پیکان) با 447.31 امتیاز



3- جابر بهروزی (پیکان) با 445.26 امتیاز



4- محمد صالحی (نیروی زمینی) با 437.53 امتیاز



5- محمدرضا براری (ملی حفاری) با 435.13 امتیاز



6- سعید سیار (نیروی زمینی) با 432.9 امتیاز



7- جواد نادری (مناطق نفت خیز) با 432.63 امتیاز



8- میثم محبی (ملی حفاری) با 430.45 امتیاز







هشت وزنه بردار برتر هفته چهارم:



1- بهداد سلیمی (ملی حفاری) با 450.01 امتیاز



2- میثم محبی (ملی حفاری) با 448.31 امتیاز



3- کیانوش رستمی (ملی حفاری) با 437.17 امتیاز



4- بهادر مولایی (پیکان) با 436.59 امتیاز



5- حامد مجیدی (ملی حفاری) با 435.43 امتیاز



6- علی هاشمی (پیکان) با 430.21 امتیاز



7- جابر بهروزی (پیکان) با 428.85 امتیاز



8- رسول تقیان (پیکان) با 427.44 امتیاز