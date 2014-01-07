به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسولی ظهر سه شنبه در اختتامیه جشنواره سفال لالجین با اشاره به اینکه آداب، سنن و نقوش ایرانی اسلامی، در کشور ما رو به فراموشی است، اظهار داشت: فرهنگ غنی کشور تنها توسط هنرمندان احیاء خواهد شد. رسولی ادامه داد: در دنیای مدرن امروز تجمل گرایی و استفاده از ظروف و وسایل پر زرق و برق جای سفالینه های منقش به نقش های اصیل ایرانی اسلامی را گرفته است.

فرهنگ سازی جز از طریق ارائه آثار هنری هنرمندان بومی میسر نمی شود

رسولی افزود: نسل جوان امروز برای آشنا شدن با فرهنگ اصیل کشور خود نیاز به فرهنگ سازی دارد و این فرهنگ سازی جز از طریق ارائه آثار هنری هنرمندان بومی میسر نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان ما باید برای خلق آثار جدید و جذاب که محتوای اصیل ایرانی اسلامی دارد آموزش دیده شوند، اظهار داشت: متولیان و برنامه ریزان حوزه فرهنگ و هنر با حمایت از هنرمندان نباید اجازه دهند که فاصله بین هنر ایرانی و مردم بیشتر از اینها افزایش یابد.

رسولی اذعان داشت: هنر وسیله ای است که ما را به هدف خودمان نزدیک می کند، ولی این تعهد هنرمند است که هدف اصلی را در خود معنا می کند.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان ایرانی باید با آمیزش هنر و فرهنگ اصیل کشور خود نسل جوان را از گرایش به فرهنگ بیگانه بازدارند، عنوان داشت: هنرمندان به عنوان تاثیر گذارترین قشر فرهنگی جامعه می توانند با ارائه هنرهای اصیل کشور خود نسل جوان را با این فرهنگ مانوس کنند.

جنگ نرم اعتقادات و فرهنگ مردم ما را نشانه رفته است

رسولی با اشاره به اینکه در سال های اخیر کشور دچار جنگ نرمی شده که اندیشه، اعتقادات و فرهنگ مردم ما را نشانه رفته است، گفت: امروزه دشمنان سعی در تخریب فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی مردم ما دارند پس هنرمندان باید دقت کنند که اگر آثار خود را در راستای حفظ ارزش ها و معنویات ایرانی اسلامی کشور خلق نکنند، مسلما تمامی همین ارزش ها به خواست دشمن تخریب خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه هنر هنرمند باید هدفمند و دارای برنامه باشد، اظهار داشت: هنرمندان باید بدانند که هنر تنها برای حقیقت است پس هنری را به مردم خود عرضه کنند که جامعه را رو به تکامل ببرد.