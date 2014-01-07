کلنگ احداث مسکن 114 واحدی در چابکسر به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رمضانخواه ظهر امروز دراین مراسم گفت: این پروژه در زمینی به مساحت دو هزار و 200 متر مربع و با زیربنای 14 هزار متر مربع در 10 طبقه در خیابان شهید فهمیده چابکسر از سوی بخش خصوصی ساخته می شود.

وی همچنین مدت زمان ساخت این پروژه را یک ساله عنوان کرد و افزود: برای انجام این پروژه 120 میلیارد ریال اعتبار از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری خارجی می شود.

رمضانخواه هدف از ساخت این واحدها را بسترسازی مناسب برای خانه دار شدن همه اقشار جامعه عنوان کرد و اظهارداشت: مسئولان این بخش از هیچ تلاشی برای کمک به سرمایه گذاران بخش خصوصی دریغ نمی کنند.

امام جمعه چابکسر نیز در این مراسم گفت: مسکن از نیازهای اساسی جامعه است.

حجت الاسلام محمود کشاورز افزود: در قرآن به نحوه ساخت مسکن سفارشات زیادی شده و از اینرو باید مسکن را مقاوم، بادوام و زیبا ساخت و از مجری این پروژه می خواهم در این زمینه نهایت دقت را داشته باشند.

وی در ادامه از مسئولان بخش نیز خواست نهایت همکاری را با سرمایه گذاران بخش خصوصی داشته باشند.

مدیر عامل شرکت یورو استار و مجری این پروژه نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این واحدها با سازه پنل های آلومینیومی مدولار و تزریق بتن در جا ساخته خواهد شد.

علی نکونام افزود: این پروژه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تکنولوژی وارداتی از کشور اسپانیا ساخته می شود که واحدهای مزبور با توجه به استانداردهای روز دنیا در مقابل زلزله نیز مقاومت می کنند.

وی یادآورشد: برای احداث این واحدهای مسکونی در چابکسر بطور مستقیم برای 200 نفر و غیر مستقیم برای 600 نفر اشتغال ایجاد می شود و سعی می کنیم از نیروی های متخصص بومی در این زمینه بهره بگیریم.