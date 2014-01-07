62 رشته محل در دانشگاه آزاد تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بلندی، گفت: 62 رشته محل جدید شامل 19 رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد، 21 رشته محل در مقطع کارشناسی پیوسته، 20 رشته محل در کارشناسی ناپیوسته و دو رشته محل در مقطع کاردانی ناپیوسته است.

به گفته وی با تصویب 62 رشته محل جدید، تعداد مصوبات رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری به 727 رشته محل رسید.

بلندی خاطرنشان کرد: از 727 رشته محل مصوب در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم 337 رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر، شورای گسترش وزارت علوم پیش از این اعلام کرده بود که دانشگاه آزاد بیشترین تقاضا را برای دریافت مجوز رشته محل دارد.