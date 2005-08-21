به گزارش خبرنگار" مهر" در تمرين عصر امروز تيم استقلال كه درزمين شماره دو ورزشگاه آزادي برگزارشد، بازيكنان استقلال درغياب اميرقلعه نوعي تمرينات سبكي را دنبال كردند تا خود را براي نخستين ديدارخود درتورنمنت صلح ودوستي مقابل پاس آماده كنند.

درمورد غيبت قلعه نوعي يكي ازنزديكان باشگاه استقلال به خبرنگار" مهر" گفت: وي به دليل مشكلات شخصي امكان همراهي تيم در تمرين عصر امروز را نيافته واين موضوع را پيش ازاين به اطلاع كادرفني رسانده است.

براساس اين گزارش دراين تمرين بازيكنان زيرنظردكتر بهمني به دويدنهاي آرام دور زمين وحركات كششي پرداختند وسپس كارهاي تاكتيكي را مروركردند.

ازنكات جالب توجه تمرين امروز آبي پوشان ملاقات منصورپورحيدري مديرفني تيم شهيد قندي با كادرفني وبازيكنان اين تيم بود. پورحيدري كه قرار بود تيمش پس ازتمرين استقلال در زمين شماره دو آزادي تمرين كند، پس ازديداربا مربيان وتك تك بازيكنان تيم استقلال تمرينات تيمش را زيرنظرگرفت.

براساس اين گزارش درتمرين امروزتيم استقلال كه درغياب ملي پوشان اين تيم برگزارشد، نزديك به 30 تماشاگرحضور داشتند.