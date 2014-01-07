تعادلی بین دام و مرتع در مازندران وجود ندارد

عباسعلی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از خروج دام ساماندهی دام است که با اجرای طرح، در صدد تحق آن هستیم.

وی اظهار داشت: در حوزه منابع طبیعی ساری یک میلیون و 200 هزار واحد دامی وجود دارد که این تعداد حدود 270 روز در عرصه های جنگلی تعلیف می کنند.

وی با بیان اینکه اگر هر دامی روزی یک اصله نهال از بین برد، رقم بالای نهال از بین خواهد رفت عنوان کرد: این درحالیست که در طول سال حدود شش میلیون اصله نهال تولید می کنیم.

نوبخت یادآورشد: ادار کل منابع طبیعی ساری بزرگترین منابع طبیعی حوزه شمال کشور است و وسعت حوزه آبخیز استان بسیار گسترده است.

100 هزار هکتار از جنگل ها بیشه زار است

مدیرکل منابع طبیعی مازندران گفت: بیش از 794 هزار هکتار عرصه های جنگلی در استان وجود دارد که از این میزان 100 هزار هکتار بیشه زار و مابقی جنگل های مرغوب و غنی است.

وی عنوان کرد: گونه های دختی و درختچه ای که در این حوزه وجود دارد مانند مابقی جنگلهای هیرکانی از گونه های بسیار نادر است.

رویش 9 گونه افرای نادر در مازندران

وی یادآورشد: برخی گونه های موجود در جنگلهای هیرکانی خاص مازندران است و به عنوان نمونه 9 گونه افرا در ارتفاعات جنگی استان وجود دارد.

نوبخت بیان داشت: بسیاری از گونه های جنگلی استان نادر و در عین حال ناشناخته مانده است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ساری یادآورشد: قدمت جنگلهای هیرکانی به 2.5 تا 60 میلیون سال قبل بر می گردد و مادر جنگل های پهن برگ سبز تابستان است که قدرت خزان در زمستان دارند.

جنگلهای شمال نگین جنگل های جهان هستند

وی افزود: اگر جنگهای جهان را به یک انگشتر تشبیه کنیم، جنگلهای شمال ایران به دلایل مختلف، حکم نگین این انگشتر به شمار می روند.