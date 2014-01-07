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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۵۳

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه‌شنبه در بازار 879 هزار تومان، نیم سکه 445 هزارتومان، ربع سکه 288 هزارتومان و گرمی 177 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 90 هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1238 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2977 تومان، هر یورو را 4066 تومان، هر پوند را 4900 تومان و هر درهم امارات را 814 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه سه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 879000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 879000
نیم سکه 445000
ربع سکه 288000
1 گرمی 177000
هرگرم‌طلای18عیار 90000
نوع ارز  
دلار آمریکا 2977
یورو 4066
پوند انگلیس 4900
درهم 814

 

 

کد مطلب 2209743

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