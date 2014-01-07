به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه‌شنبه در بازار 879 هزار تومان، نیم سکه 445 هزارتومان، ربع سکه 288 هزارتومان و گرمی 177 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 90 هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1238 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2977 تومان، هر یورو را 4066 تومان، هر پوند را 4900 تومان و هر درهم امارات را 814 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز