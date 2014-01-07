قائم مقام دبیرکل ستادمبارزه با مواد مخدر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر عبدالرضا رحماني فضلي در اين حكم آورده است: نظر به مراتب تعهد، شايستگي و تجارب ارزشمند در عرصههاي مختلف مديريتي و اجرائي به موجب اين حكم جنابعالي را به سمت قائم مقام دبيركل ستاد منصوب مينمايم.
لازم است با هماهنگي تمامی دستگاهها و سازمانهاي عضو ستاد در راستاي اجراي هر چه بهتر و شايستهتر سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر ابلاغي مقام معظم رهبري «مدظله العالي» و نظارت و پيگيري بر اجراي مصوبات ستاد اقدامات مؤثر بهعمل آورده و نسبت به تحقق كامل آن با برنامهريزي دقيق و هدفمند اهتمام نمائيد.
توفيقات شما را در راستاي انجام اين ماموريت مهم و خطير و اجراي سياستها و برنامههاي ستاد با رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد در ظل توجهات حضرت وليعصر (عج) تحت رهنمودهاي حكيمانه مقام معظم رهبري «مدظله العالي» از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.
جزيني سابقه رياست پليس پيشگيري و جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا و ریاست هیات ورزشی نیروی انتظامي پاس را در كارنامه كاري خود دارد.
وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر طي حكمي دكتر عليرضا جزيني را به سمت قائم مقام دبيركل اين ستاد منصوب كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر عبدالرضا رحماني فضلي در اين حكم آورده است: نظر به مراتب تعهد، شايستگي و تجارب ارزشمند در عرصههاي مختلف مديريتي و اجرائي به موجب اين حكم جنابعالي را به سمت قائم مقام دبيركل ستاد منصوب مينمايم.
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