قائم مقام دبیرکل ستادمبارزه با مواد مخدر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر عبدالرضا رحماني فضلي در اين حكم آورده است: نظر به مراتب تعهد،‌ شايستگي و تجارب ارزشمند در عرصه‌هاي مختلف مديريتي ‏و اجرائي به موجب اين حكم جنابعالي را به سمت قائم مقام دبيركل ‏ستاد منصوب مي‌نمايم.‏



لازم است با هماهنگي تمامی دستگاهها و سازمانهاي عضو ستاد در راستاي ‏اجراي هر چه بهتر و شايسته‌تر سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر ابلاغي ‏مقام معظم رهبري «مدظله العالي» و نظارت و پيگيري بر اجراي مصوبات ‏ستاد اقدامات مؤثر به‌عمل آورده و نسبت به تحقق كامل آن با برنامه‌ريزي ‏دقيق و هدفمند اهتمام نمائيد.



توفيقات شما را در راستاي انجام اين ماموريت مهم و خطير و اجراي سياست‌‏ها و برنامه‌هاي ستاد با رعايت اصول قانون‌مداري، اعتدال‌گرايي و منشور ‏اخلاقي دولت تدبير و اميد در ظل توجهات حضرت وليعصر (عج) تحت رهنمودهاي حكيمانه مقام معظم رهبري «مدظله العالي» از درگاه پروردگار قادر ‏متعال خواستارم.



جزيني سابقه رياست پليس پيشگيري و جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا و ریاست هیات ورزشی نیروی انتظامي پاس را در كارنامه كاري خود دارد.