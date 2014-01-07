طرح بررسی عوامل موثر بر شادکامی جانبازان و ایثارگران تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم نوفرستی مدیر گروه پژوهشی علوم شناختی این واحد گفت: در این طرح نمونه ای به تعداد هزار و 135 نفر از جانبازان، همسران جانبازان، آزادگان، همسران آزادگان و همسران شهدا که اسامی آنان در فهرست اسامی بنياد شهيد و امور ايثارگران در سال 91 وجود داشت، از ده استان تهران، اصفهان، خوزستان، گيلان، کرمانشاه، بوشهر ، گلستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان بر اساس شيوه نمونه گيري طبقه اي – سهميه اي نامساوي انتخاب شدند.

وی افزود: پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، شادکامی آکسفورد، پرسشنامه محقق ساخته فعالیت‌های ارادی و پرسشنامه شخصيتی نئو بر روی گروه نمونه اجرا شد و نتايج حاصل از این پرسشنامه¬ها تجزيه و تحليل گرديد.

مدیر گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز با بیان نتایج این طرح گفت: میزان شادکامی در جمعیت ایثارگران نسبت به میانگین جامعه پایین تر است و نمره شادکامی جانبازان و ایثارگران در رتبه 35 درصدی افراد جامعه قرار دارد.

نوفرستی تصریح کرد: بین ابعاد شخصیت یعنی روان رنجور خویی، برون گرایی، وظیفه شناسی، سازگاری و توافق با شادکامی رابطه معنادار وجود دارد. اين رابطه معنادار براي روان‌رنجور خويي منفي و برای ساير ابعاد شخصيت مثبت است.

وی با بیان مهمترین عوامل موثر بر شادکامی در جمعیت مورد بررسی، اظهار کرد: برون گرایی، انجام فعالیت‌های ارادی، سلامت جسمانی و سطح درآمد از جمله مهمترین عوامل موثر بر شادکامی در جانبازان و ایثارگران است.

نوفرستی ادامه داد: مطابق یافته‌های پژوهش حاضر از بین فعالیت‌های ارادی، داشتن اهداف روشن و واضح در زندگی، پیگیری مستمر آن ها، پرداختن به فعالیت‌های مورد علاقه و رفت و آمد کردن با افراد فامیل بیشترین رابطه را با شادکامی دارد و استفاده از اینترنت و ماهواره، رفتن به سینما و گوش دادن به موسیقی کمترین رابطه را با شادکامی داشته است.

وی تصریح کرد: از آنجا که فعالیت‌های ارادی بعد از ویژگی-های شخصیتی، مهمترین عامل مؤثر بر شادکامی جانبازان و ایثارگران است، می¬توان با آموزش این فعالیت‌ها میزان شادکامی را در ایثارگران و خانواده های آن ها افزایش داد.

نوفرستی در پایان گفت: این طرح با حمايت دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد استان البرز انجام شده است.