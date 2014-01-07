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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۰۲

از سوی جهاد دانشگاهی البرز؛

طرح بررسی عوامل موثر بر شادکامی جانبازان و ایثارگران تدوین شد

طرح بررسی عوامل موثر بر شادکامی جانبازان و ایثارگران تدوین شد

کرج - خبرگزاری مهر: طرح پژوهشی «بررسی عوامل موثر بر شادکامی جانبازان و ایثارگران» با هدف بررسي ميزان شادکامی در جانبازان، ایثارگران و همسران ایشان و تعیین عوامل مؤثر بر شادکامی آن ها در سطح کشور از سوی جهاد دانشگاهی واحد البرز تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم نوفرستی مدیر گروه پژوهشی علوم شناختی این واحد گفت: در این طرح نمونه ای به تعداد هزار و 135 نفر از جانبازان، همسران جانبازان، آزادگان، همسران آزادگان و همسران شهدا که اسامی آنان در فهرست اسامی بنياد شهيد و امور ايثارگران در سال 91 وجود داشت، از ده استان تهران، اصفهان، خوزستان، گيلان، کرمانشاه، بوشهر ، گلستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان بر اساس شيوه نمونه گيري طبقه اي – سهميه اي نامساوي انتخاب شدند.

وی افزود: پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، شادکامی آکسفورد، پرسشنامه محقق ساخته فعالیت‌های ارادی و پرسشنامه شخصيتی نئو بر روی گروه نمونه اجرا شد و نتايج حاصل از این پرسشنامه¬ها تجزيه و تحليل گرديد.

مدیر گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز با بیان نتایج این طرح گفت: میزان شادکامی در جمعیت ایثارگران نسبت به میانگین جامعه پایین تر است و نمره شادکامی جانبازان و ایثارگران در رتبه 35 درصدی افراد جامعه قرار دارد.

نوفرستی تصریح کرد: بین ابعاد شخصیت یعنی روان رنجور خویی، برون گرایی، وظیفه شناسی، سازگاری و توافق با شادکامی رابطه معنادار وجود دارد. اين رابطه معنادار براي روان‌رنجور خويي منفي و برای ساير ابعاد شخصيت مثبت است.

وی با بیان مهمترین عوامل موثر بر شادکامی در جمعیت مورد بررسی، اظهار کرد: برون گرایی، انجام فعالیت‌های ارادی، سلامت جسمانی و سطح درآمد از جمله مهمترین عوامل موثر بر شادکامی در جانبازان و ایثارگران است.

نوفرستی ادامه داد: مطابق یافته‌های پژوهش حاضر از بین فعالیت‌های ارادی، داشتن اهداف روشن و واضح در زندگی، پیگیری مستمر آن ها، پرداختن به فعالیت‌های مورد علاقه و رفت و آمد کردن با افراد فامیل بیشترین رابطه را با شادکامی دارد و استفاده از اینترنت و ماهواره، رفتن به سینما و گوش دادن به موسیقی کمترین رابطه را با شادکامی داشته است.

وی تصریح کرد: از آنجا که فعالیت‌های ارادی بعد از ویژگی-های شخصیتی، مهمترین عامل مؤثر بر شادکامی جانبازان و ایثارگران است، می¬توان با آموزش این فعالیت‌ها میزان شادکامی را در ایثارگران و خانواده های آن ها افزایش داد.

نوفرستی در پایان گفت: این طرح با حمايت دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد استان البرز انجام شده است.

 

کد مطلب 2209747

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