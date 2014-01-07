كاهش ميانگين سنی مديران آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا جدايي با بیان این مطلب به هجمه های وارد شده به آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: بررسي سوابق مديران منصوب شده و همتايان پيشين نشان مي دهد، برخلاف برخي اظهار نظرها كه با رويكرد هاي سياسي و حب و بغض هاي فردي صورت مي گيرد، مديران آموزش و پرورش از نيروهاي انقلابي، ‌متعهد،‌ تحصيل‌ كرده ‌و با‌تجربه ‌انتخاب شده اند، بگونه اي كه در انتصابات جديد بهره‌گيري از حضور مديران جانباز150درصد افزايش نشان مي دهد و تعداد مديران رزمنده نيز در مقايسه با گذشته افزايش چشمگيري دارد .

وی در ‌بخش‌ديگري ازسخنان خود ‌افزود: در بخش ستادي، معاونان جديدالانتصاب داراي سوابق ارزنده ارزشي و انقلابي هستند كه‌دركمتردوره‌اي ‌تكرار شده است. به عنوان نمونه عمده معاونان وزير و روساي مراكز، از خانواده معظم‌ شهدا و جانبازان هستند و از 4 ماه تا 27 ماه سابقه حضور در جبهه هاي حق عليه باطل را در پرونده خويش به ثبت رسانده اند .

جدايي ‌با بيان اين‌كه‌گستردگي ‌تشكيلات ‌اداري ‌و‌كثرت ‌مسئوليت ها دراين وزارتخانه ايجاب مي‌كندكه‌ در مقايسه ‌با‌ ساير وزارتخانه ها تغييرات آموزش و پرورش بيشتر به چشم‌ بيايدگفت: اين يك امرطبيعي و حق وزير است كه براي بهبود امور و بر اساس بينش، نگرش تخصصي ‌و حرفه‌اي، افرادي را جايگزين مسئولان سابق‌كند وهدف ‌از اين جابجايي‌ها قطعا بهبود فرآيندها‌ و عملكرد و كارآيي سيستم و با نگاه ترميمي‌ و تكميلي مي‌باشد.

وي افزود: خوشبختانه بررسي انتصاب هاي استاني در آموزش و پرورش نشان مي دهد علاوه بر سوابق درخشان ايثارگري، در بعد تحصيلات و مدارج علمي نيزدر انتصابات جديد 40 درصد ارتقاء مدرك تحصيلي داشته ايم ‌به‌ نحوي‌كه 5 نفر از آنان داراي مدرك دكتري هستند. تجربه و سوابق مديريتي مديران فعلي نيز5 درصد بيشتر از مديران قبلي است.

‌رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش با انتقاد از ذهنيت پراكني هاي ناصحيح در خصوص سن مديران جديد آموزش و پرورش گفت: اتفاقاً بر اساس بررسي هاي دقيق صورت گرفته مشخص شده است كه ميانگين سني مديران كل انتصاب يافته در استانها در مقايسه با مديران كل قبلي ده درصد كاهش را نشان مي دهد.

جدايي با بيان اينكه‌آ گاهان‌ مي‌دانند بيشترين ‌تغييرات مديريتي‌آموزش‌ و پرورش‌ در سالهاي اخير رخ داده است و حتي ساختار اين وزارتخانه هم از تغييرات غير كارشناسي پي در پي و عجولانه در امان نمانده ‌است، افزود: اگر اين ‌اظهار نظر و مخالفت هاي كنوني در زمان مناسب خود صورت مي گرفت، آموزش و پرورش امروز بسياري از مشكلات موجود را نداشت و البته نيازي هم به اين ترميم و تكميل و بازسازي ‌و بهبود مديريت هم نبود.

رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه‌ بايسته‌ است‌ نگاهها و انتظارات از آموزش و پرورش ملي باشد، افزود: آموزش وپرورش ‌اميدوار ‌است سايه سياست‌زدگي بر فرهنگ، سنگيني نكند و فشارهاي سهم‌خواهانه و غيركارشناسي برخي از گروهها‌ و جريانها‌ جايش‌ را‌ به نگاه ملي به آموزش و پرورش و همراهي و همدلي براي حل مشكلات پيچيده در دستگاه ‌عظيم‌ تعليم و تربيت‌ كشور بدهد.