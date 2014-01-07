سرشماری نیمه زمستانی پرندگان در آذربایجان غربی/ فرار یک راس گوزن ماده از باغ وحش

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد: سرشماری نیمه زمستانه پرندگان آبزی و کنار آبزی همزمان با سراسر از نیمه دوم دیماه سالجاری در مراکز حفاظتی پرندگان در استان شروع و تا 8 بهمن ادامه خواهد داشت.

در این سرشماری 30 نفر کارشناس محیط زیست و محیط بان در استان 32 منطقه تالابی را مورد پایش قرار داده و نتایج آن را ثبت خواهد کرد.

استان آذربایجان غربی با دارا بودن بیش از 180 گونه از انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی از جایگاه سیار مناسبی در کشور برخوردار است.

فرار یک راس گوزن ماده از باغ وحش ارومیه

یک راس گوزن ماده از نوع مارال که از باغ وحش ارومیه فرار کرده بود، توسط شکارچیان متخلف از پای در آمد.

در پی گزارش مسئول باغ وحش درنای ارومیه مبنی بر فراریک راس گوزن از آن باغ وحش،ماموران یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه در حین گشت و کنترل سواحل دریاچه ارومیه در محدوده توپراق قلعه، لاشه بی جان این گوزن را کشف کردند.

در بررسی های بعمل آمده توسط کارشناسان پارک ملی دریاجه ارومیه مشخص شد، گوزن مذکور ماده و از نوع مارال بوده که از باغ وحش ارومیه چند روزگذشته فرار کرده بود.

پایش واحدهای خدماتی و صنعتی اولویت کاری حفاظت از محیط آذربایجان غربی است

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: پایش واحدهای خدماتی و صنعتی که دارای پسماندهای ویژه خطرناک هستند در اولویت کاری این اداره کل قرار دارد.

حسن عباس نژاد در گفتگو با روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذر بایجان غربی عنوان کرد: این اقدام بااتخاذ تدابیر ارشاد، تنبیهات،جریمه و رفع آلایندگی صنایع مذکور صورت می گیرد.

وی با اشاره به تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی ارزیابی زیست محیطی اظهارداشت: به همین منظور، مشاوران تهیه کننده گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی استان رتبه بندی شده و نیز کمیته های علمی برای ارزیابی زیست محیطی تشکیل شده است.

وی افزود: کلیه واحدهای خدماتی و صنعتی سبز در سطح استان انتخاب و سیستم ها و ایستگاه های پایش لحظه ای هوا،صدا و آب و همچنین بخش ها و واحدهای آزمایشگاهی مربوط به آن ایجاد شده است.

عباس نژاد با اشاره به تحت پوشش در آوردن کلیه مراکز معاینات فنی خودروهای سبک و سنگین در سطح استان از پیگیری و نظارت بر خود اظهاری واحدهای صنعتی در خصوص پایش استانداردهای زیست محیطی خبر داد و افزود: مدیریت پسماند و مواد شیمیایی و پساب صنایع، در ابتدا با شناسایی مکان های آلوده به مواد شیمیایی خطرناک، جهت پاک سازی آنها برنامه ریزی شده و متعاقب آن با اجرای شبکه جمع آوری روان آبهای سطحی شهرهای بزرگ استان و شهرهای کنار رودخانه ای، مدیریت می شود.

وی همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه مخاطرات زیست محیطی و پیگیری مصوبات آن، از مدیریت کاهش خطرپذیری گردو غبار و ریزگردها در استان خبر داده و تهیه، تدوین و اجرای برنامه حذف آزبست از خطوط تولید کارخانجات استان را یکی دیگر از اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی در جهت مدیریت منابع خاکی استان اعلام کرد.